Alt var fokuseret på sommerens Tour de France. Men bare få uger før starten i Bruxelles gik det galt.

Ved etapeløbet Criterium du Dauphiné skulle Chris Froome lige prøvekøre enkeltstarten på fjerde etape.

Men på prøveturen før selve enkeltstarten gik det galt. Et kraftigt vindstød samtidigt med, at Chris Froome havde sin ene hånd af styret, kostede ham et voldsomt styrt ved høj fart. Mange brud. Ingen Tour de France.

Lørdag har Team Ineos delt en længere video med Chris Froome, der for første gang taler om det styrt, der kostede ham muligheden for sin rekordudlignende femte sejr i Tour de France.

Foto: Team Ineos

Chris Froome kan kun huske den første del af ruten, men fra kort før sit uheld kan han ikke huske mere.

Bagved sig havde han sin træneren Tim Kerrison, mekanikeren Gary Blem og sportsdirektøren Servais Knaven siddende i følgebilen, der sprang ud, at vinden tog forhjulet på Froome, og han styrtede i høj fart ind i en mur.

Hurtigt ville han vide, om han var okay til at komme tilbage på cyklen. Nej, sagde Gary Blem. Dauphiné var ovre for ham.

»Så tror jeg, mit første spørgsmål var, om jeg ville blive klar til Tour de France. Det fik de ret hurtigt fjernet fra mine tanker og fortalt mig, at mit ben så ud til at være brækket. At min arm ikke så godt ud. Du kommer ikke på cyklen.«

Foto: Team Ineos

»Det var måske dér, det gik op for mig, at jeg ikke kom til at køre Tour de France om sommeren. Det føltes som en scene fra Grey's Anatomy eller sådan noget. Det ramte virkelig, at der var mere til det end som så,« siger Chris Froome i videoen.

Den 34-årige englænder er lige nu i gang med genoptræningen af primært sit højre ben. Det betyder lige nu, at han eksempelvis kun cykeltræner med venstre ben for at vedligeholde den del.

Lige nu går han også kun med et cykelmæssigt mål i tankerne.

»Det eneste mål, jeg har sat mig, er at komme tilbage til Tour de France næste år. Det driver det for mig. Hver uge kan jeg sætte mig nye mål med at kunne bevæge mig en smule mere. Men det underliggende mål for mig er at komme til starten af Tour de France næste år og være i en tilsvarende eller bedre tilstand end i år,« siger Chris Froom i den syv minutter lange video, du kan se herunder.