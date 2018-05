Chris Froome var en tur i asfalten, da han gennemkørte fredagens korte enkeltstart i Jerusalems gader.

Jerusalem. Den britiske cykelstjerne Chris Froome (Sky) har fået en uheldig optakt til fredagens åbning på Giro d'Italia.

Cykelløbet bliver indledt med en kort enkeltstart i Jerusalem i Israel, og ryttere fik inden starten lov til at gennemkøre ruten på 9,7 kilometer.

Froome styrtede og fik flere hudafskrabninger på kroppen, men hans cykeltøj blev flænset.

Briten var dog hurtigt på cyklen igen, og han var selv i stand til at køre tilbage til Sky-holdets bus for at få behandling af holdets læge.

Chris Froome er blandt favoritterne til at vinde Giroen, som han ikke har kørt siden 2010.

Hans deltagelse har dog været særdeles omdiskuteret, da han har en uafklaret dopingsag hængende over hovedet.

Froome afgav sidste år under Vuelta a España en prøve, der viste en høj koncentration af stoffet salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin.

Rytterne må ikke have mere end maksimalt 1000 nanogram per milliliter i kroppen, og Froomes test viste det dobbelte.

Selv om der er gået otte måneder, så er der endnu ikke fundet en løsning i sagen.

/ritzau/