Også Chris Froome har bemærket Jakob Fuglsangs gode form.

»Jakob er en af de mest undervurdere Grand Tour-ryttere for tiden, sandsynligvis fordi han ikke har været helt deroppe endnu i et af de helt store løb,« siger den britiske cykelrytter.

»Men han har alt, hvad der skal til for at være Grand Tour-rytter.«

Dermed stiller Chris Froome, der har talt med TV 2 Sport, sig op i rækken af folk, der roser den 34-årige danske Astana-rytter i år.

Jakob Fuglsang fejrer etapesejren i Tirreno-Adriatico. Foto: DARIO BELINGHERI

Og Jakob Fulgsang har da også indtil videre haft et fornemt 2019. Her har han vundet den samlede sejr i Vuelta a Andalucía, mens det blev til en samlet tredjeplads i Tirreno-Adriatico samt en etapesejr undervejs.

Den gode form fik i forrige uge den tidligere storrytter Fabio Cancellara til at vurdere, at den danske cykelrytter 'har øget sit niveau'. Læs mere om det her

Og Chris Froome, der senere i år jagter sin femte Tour de France-sejr, regner med konkurrence fra Jakob Fuglsang, når det går løs i Frankrig til sommer.

»Kan Fuglsang komme på podiet i en Grand Tour. Eksempelvis i dette års Tour de France? Ja, det tror jeg bestemt på, at han kan. Hvorfor ikke?« siger Chris Froome til TV 2 Sport om danskeren, der skal være Astana-kaptajn i Touren.

Chris Froom har ikke haft de store resultater endnu i 2019. Foto: TONI ALBIR

Det er ikke kun Jakob Fuglsang, der har haft succes hos Astana i år. Det har en bred palette af ryttere på holdet, og det har den danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, en forklaring på:

»Det er meget ofte kendetegnet for et vindende hold, at man kan støtte hinanden. At man ikke kun er hjælperytter for en kaptajn. Som jeg ser det, har Astana også bevæget sig væk fra den her indstilling om, at man har én campioni, én mester, og så kører resten af holdet om ham,« har Lars Michaelsen forklaret.

Jakob Fuglsang holder i øjeblikket en løbspause efter de mange gode resultater først på året. Han vender tilbage i Baskerlandet Rundt, der køres fra 8. april.

