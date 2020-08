Chris Froome er ganske enkelt en upopulær herre i Frankrig.

Det har vi set talrige gange under Tour de France, hvor de franske cykelfans har langet ud efter ham med tilråb, skilte og udklædninger, der kritiserer den engelske cykelrytter. Og mandag var den gal igen.

Denne gang var det i det lille franske etapeløb La Route d'Occitanie, hvor Froome fik en fransk fans kærlighed at føle.

Den pågældende fan buher kraftigt af Froome rundt i et hårdnålesving på vej op ad en stigning, og denne gang kunne Froome ikke lade være med at svare tilbage.

Merci @chrisfroome pour ce beau moment !

( Il a tout à fait raison)#RouteDOccitanie pic.twitter.com/NMQPJr1NKA — Grégoire (@Gregoirepngt) August 3, 2020

Optrinnet er blevet fanget på video og delt på Twitter af en person ved navn Grégoire, hvor man kan se Froome vende sig om og råbe efter tilskueren:

»Vi chier, connard,« hvilket bedst oversættes til: »Skrid med dig, idiot.«

Twitter-brugeren, der har delt videoen, skriver faktisk tak til Chris Froome i sit opslag og skriver, at Team Ineos-rytteren har ret.

Franskmændenes manglende kærlighed til Chris Froome har været gennemgående i næste alle årene, hvor han har siddet på Tour-tronen.

Det har været beskrevet, hvordan cykelfans mener, at Froome har kørt alt for kalkuleret efter sin watt-tæller og ikke kørt med passion og vildskab, som cykelfans husker tilbage på.

Derudover hænger den famøse salbutamol-sag også stadig over Froome i fansenes bevidsthed.

Chris Froome blev i 2017 testet positiv for et for højt indhold at salbutamol, der er et lovlig stof at indtage, da det eksempelvis findes i astmamedicin. Men det er ulovligt at indtage for meget af det, da det i så fald kan have en præstationsfremmende effekt, og i 2017 afleverede Froome en urinprøve, der indholdt det dobbelte af den tilladte mængde.

Allerede i 2015 oplevede Froome at få kastet urin efter sig, men i 2018 – efter den positive dopingprøve – eskalerede det til nye højder, hvor en tilskuer prøvede at slå Froome under en etape.