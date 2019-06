Chris Froome er tjekket ind på et rehabiliteringscenter efter mere end en uges indlæggelse på fransk hospital.

Cykelstjernen Chris Froome (Ineos) har fortsat lang vej tilbage efter sidste uges styrt, der var tæt på at koste ham livet.

Torsdag blev den 34-årige brite udskrevet fra et fransk hospital og skal den kommende tid opholde sig på et rehabiliteringscenter.

»Dette er kun det første skridt på en lang vej til at blive klar igen.«

»Desværre må jeg ikke tage hjem endnu, men i det mindste kan jeg få besøg af mine børn,« fortæller Froome på Twitter.

Uheldet skete under en træningstur forud for en etape i Criterium du Dauphiné.

Ifølge BBC var Froome uheldig, da han med en hastighed på 54 kilometer i timen tog en hånd af styret for at pudse næse. I samme øjeblik hev et vindstød fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Froome fik konstateret brud flere forskellige steder på kroppen. Han fortalte tidligere på ugen, at han var heldig at være i live.

Kirurgen Remi Philippot, der opererede briten gennem fire timer, slog efterfølgende fast, at Froome kán se frem til fire til seks måneders pause.

Den firdobbelte vinder af Tour de France er derfor ikke med, når det franske etapeløb begynder 6. juli i Bruxelles.

/ritzau/AFP