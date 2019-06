Chris Froome blev opereret i otte timer efter sit styrt. Han er indlagt i Frankrig mindst et par dage mere.

Cykelrytteren Chris Froome ligger bevidstløs på et hospital i Saint Etienne.

Briten styrtede onsdag voldsomt, da han varmede op til enkeltstarten i Critérium du Dauphiné, og han pådrog sig adskillige brud og også mindre indre skader. Briten blev opereret i otte timer.

Team Ineos-holdchef Dave Brailsford fortæller før starten på torsdagens etape i det franske løb, at Chris Froome forbliver indlagt nogle dage endnu.

- Han ligger på intensiv i to-tre dage endnu. Så ser vi, hvornår vi kan sende ham hjem, siger Brailsford før torsdagens etape ifølge flere franske medier.

Holdchefen fortæller, at Froomes skader efter styrtet var så alvorlige, at han måtte opereres med det samme og var under kniven i otte timer.

Froomes pådrog sig brud på lårben, albue, hofte og ribben.

- Og så er der også lidt indre skader, siger Brailsford.

Holdchefen roser personalet på det franske hospital og understreger, at han ikke har talt med Chris Froome efter styrtet, idet briten fortsat er bevidstløs.

/ritzau/