Han var klar til at tage kampen op om endnu en Tour de France-titel, men så gik det galt for Chris Froome.

Ved etapeløbet Criterium du Dauphiné i juni skulle Froome lige prøvekøre enkeltstarten på fjerde etape. Men på prøveturen før selve enkeltstarten gik det galt.

Et voldsomt styrt ved høj fart medførte en brækket lårknogle, albue, ryghvirvel og brystben - og selvfølgelig et afbud til Tour de France. Nu taler han ud om den skæbnesvangre dag.

»Der er nok et hul på fem minutter, hvor jeg ikke kan huske noget som helst. Og det driver mig til vanvid,« siger Froome

Styrtet skete, da Froome med en hastighed på 54 kilometer i timen tog en hånd af styret for at pudse næse. I samme øjeblik hev et vindstød fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur.

»Jeg har kørt enkeltstarts-cykel i vinden før, og har aldrig haft problemer. Jeg forstår det ikke,« siger Froome.

»Det faktum, at jeg ikke husker noget, må betyde, at det ikke kommer til at forfølge mig,« siger 34-årige Froome, som har vundet Tour de France fire gange: 2013, 2015, 2016 og 2017.

I juli fortalte briten i et interview, at hans helt store mål er at blive klar til næste års Tour de France. hanvar tilbage i konkurrence på cyklen for to uger siden.