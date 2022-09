Lyt til artiklen

Frederiksberg Kommune har længe ikke kunnet prale af en bugnende økonomi, og derfor bliver sparekniven svunget til den helt store guldmedalje i årets budgetaftale.

Og det kommer efter alt at dømme til at betyde farvel til den ikoniske afslutning på det danske cykelløb PostNord - Danmark Rundt, der i omegnen af 20 gange har leveret asfalt til den afsluttende etape i Danmarks største cykelløb.

I kommunens budgetforlig - der skal vedtages den 10. oktober - fremgår det nemlig, at den økonomiske pressede kommune vil sløjfe samarbejdet med Danmarks Cykle Union - det sker under overskriften: Afvikling af Post Nord - Danmark Rundt.

»Partierne er enige om at stoppe samarbejdet med DCU vedr. afholdelse af cykelløbet fra 2023. Herved kan der spares driftsudgifter til afspærring af byrum mv., der samlet udgør 0,3 millioner kroner,« lyder det i forliget, hvor der i 2023 spares 69 millioner kroner og lægges op til en skattestigning.

Udmeldingen om PostNord - Danmark Rundt kommer som en stor overraskelse for DCU-direktør Martin Elleberg Petersen, fortæller han ærgerligt til B.T. mandag aften.

»Det overrasker og ærgrer mig. Jeg har ikke set eller hørt om det, før du ringede. Vi har haft et godt samarbejde tidligere, og Frederiksberg har jo været en ikonisk afslutning på Danmark Rundt, så hvis det er permanent, er det godt nok ærgerligt,« siger direktøren.

Løbet var ikke forbi Frederiksberg denne sommer på grund af Copenhagen Pride, ligesom det heller ikke var planen i 2023. Men alligevel håber DCU på, at døren ikke helt er smækket i.

»Vi har haft nogle flotte afslutninger der, så vi ville helt sikkert gerne tilbage en gang i fremtiden - så jeg håber, det kan løse sig på et tidspunkt.«

»Men jeg skal ikke blande mig i deres økonomi, og hvis det er behovet, så må vi have respekt for det. Der er heldigvis også mange andre byer, som gerne vil være med,« lyder det fra DCU-direktøren.

Det er dog ikke kun en besparelse på 300.000 som Frederiksberg Kommune kan se frem til - DCU-direktøren fortæller også, at byer og kommuner betaler for at være målby i Danmark Rundt.