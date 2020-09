Store folkemasser på 8. etape får ikke Jean Castex til at tvivle på coronasikkerheden i Tour de France.

Hidtil usete kulisser i dette års Tour de France mødte rytterne nær toppen af Col de Peyresourde på lørdagens 8. etape.

Store mængder af tilskuere tiljublede rytterne, mens de drønede op ad bjerget, men ikke alle havde mundbind på, og den manglende fysiske afstand har skabt debat om den sundhedsmæssige sikkerhed.

Men Frankrigs premierminister, Jean Castex, så det hele fra første parket. Han sad i løbsdirektør Christian Prudhommes bil, og han roser afviklingen.

- Det er Tourens og regeringens faste politik, at vi skal lære at leve med virus, men alle skal beskytte sig selv og overholde reglerne, så Touren kan finde sted.

- Det, jeg så i dag (lørdag, red.) i Pyrenæerne, gør mig glad, siger han ifølge AFP.

Efter etapen kritiserede en række ryttere og hold tilskuerne for at komme for tæt på hinanden og rytterne på etapen, som franske Nans Peters vandt.

Blandt andet opfordrede Movistar på Twitter folk til at ændre adfærd.

- Som de fleste af jer ved, er vi bekymrede for den nuværende situation i verden. Det har krævet en stor indsats at genstarte sæsonen, og vi ikke have, at den bliver stoppet.

- Vær venlig at tage mundbind på, brug det korrekt og hold afstand. Gør det for os og resten af feltet, skrev Movistar.

Flere danskere ryttere var også kritiske over for de scener, der lørdag udspillede sig i det løb, som ellers har været ramt af strenge restriktioner for at mindske risikoen for coronasmitte.

- Det var ikke det fedeste. Jeg tænkte, at det var ren corona-tag-selv-bord, når man røg op imellem dem (tilskuerne, red.). Jeg ved ikke, om det er usikkert, men det er ikke det fedeste, sagde verdensmester Mads Pedersen til TV2.

- Vi har en gruppe, hvor jeg nok skal lægge min stemme ind. Så må vi håbe, at der bliver taget fat i UCI og ASO, tilføjede han.

Også Søren Kragh Andersen mente, at der var for mange mennesker på bjerget. Han opfordrede arrangørerne til at sætte barrierer op længere nede på bjerget.

Løbets førende rytter, britiske Adam Yates, var dog mindre skeptisk, da han blev spurgt til de mange fans.

- Jeg synes, det var fint nok, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag skal rytterne gennemgå en ny runde af coronatest.

Kort før starten på det franske etapeløb bekræftede Tour-ledelsen, at et hold bliver smidt ud af Touren, hvis to personer med tilknytning til holdet inden for syv dage testes positive for coronavirus.

