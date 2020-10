Uden de store problemer kørte Arnaud Demare sig frem til sin anden sejr i Giro d'Italia på bare tre dage.

Sprinteren Arnaud Demare (FDJ) vandt 6. etape af Giro d'Italia efter en flot og suveræn spurt. Det var den franske mesters anden etapesejr i Giroen.

Demare, som også vandt tirsdagens etape, var klart stærkest i spurten, hvor han var flere cykellængder foran de nærmeste ryttere.

Michael Matthews (Sunweb) og Fabio Felline (Astana) blev toer og treer, men de var ikke i nærheden af at kunne true Demare på de sidste meter.

I finalen viste to danskere sig fornemt frem.

Mikkel Honoré (Quick-Step) var med helt fremme, da det gik opad på de sidste kilometer, og han blev nummer syv i spurten. Danskeren endte tilmed foran Peter Sagan, der blev otter.

Jakob Fuglsang (Astana) holdt sig fremme for at undgå et eventuelt tidstab på grund af huller i feltet.

Og Fuglsang kørte spurten for holdkammeraten Felline, som altså endte som treer bag Demare, som viste flot kørsel på den sidste kilometer.

Demare var røget gevaldigt bagud i feltet, da det gik opad. Men etapen fladede mere ud til slut, og det lykkedes Demare at komme helt op forrest i feltet, hvor ingen hold havde et tog til at holde høj fart.

Det udnyttede Demare til at komme bagfra, netop som Fuglsang forsøgte at køre sin mand i stilling til sejren.

Joao Almeida fra Quick-Step var involveret i et uheld tidligere på ruten, da han blev påkørt bagfra af en kollega, men han gennemførte etapen uden at tabe tid.

Dermed er Almeida fortsat i den lyserøde førertrøje.

Fuglsang er samlet nummer syv og fortsat 1 minut og 19 sekunder efter Almeida.

Torsdagens etape var 188 kilometer lang og blev indledt i byen Castrovillari og sluttede i Matera.

Fredag venter der en ret kort og flad etape på 143 kilometer, der vil passe sprinterholdene godt.

Det italienske cykelløb slutter i Milano 25. oktober.

/ritzau/