Thomas Voeckler mener, det er umulig mission at få ryttere til at fravælge Tour de France for OL.

Det er utopisk at få cykelryttere til at opgive Tour de France for at køre OL i 2021.

Det mener Thomas Voeckler, der er landstræner for Frankrig.

Og dermed slår han hovedet på sømmet i den problematik, som fredag resulterede i, at Københavns overborgmester, Frank Jensen, fortalte, at Tour de France-starten i Danmark i 2021 risikerer at blive flyttet i et år.

- Vi har længe vidst, at ruten ved OL er for klatrere.

- De bedste klatrere vil være med i Tour de France. At få dem til at droppe Touren for et hypotetisk resultat (ved OL) er næsten en umulig mission, siger Thomas Voeckler til cyclingnews.

Balladen er, at Tour de France i 2021 kolliderer med linjeløbet under OL, og at dette ikke vil blive flyttet.

Derfor er eneste alternativ at flytte Tour de France, men det duer ikke på dansk grund, fordi København i den ønskede periode er værtsby ved EM i fodbold.

ASO, som arrangerer Tour de France, er derfor i gang med en plan B, der involverer Tour-start et andet sted end Danmark næste år.

Hvis det ikke ender med en flytning, vil det være ekstremt problematisk for Frankrig og andre nationer og for både Touren og værdien af det olympiske linjeløb, mener Thomas Voeckler.

Han peger på, at dækningen af cyklingens flagskib Tour de France er meget større end omtalen af cykling ved OL, og at de store sponsorer naturligt vil bede de bedste ryttere og klatrere om at repræsentere holdet i Touren.

På den anden side er OL meget vigtigt for de nationale olympiske komitéer og landshold og en drøm for mange ryttere.

- Vi er nødt til at finde en anden løsning. Det er et kæmpe offer at droppe Tour de France. Vi kan ikke engang bede om det.

- Under Touren har du tre uger til at vise dig frem. Ved OL er kun tre placeringer smukke, siger Thomas Voeckler.

Det er heller ikke en mulighed for rytterne at køre en del af Tour de France, udgå og derefter starte linjeløbet ved OL.

Ifølge Den Internationale Cykelunions reglement må man ikke deltage i et andet løb, imens det løb, man udgik fra, stadig er i gang.

Der er dog mulighed for at søge dispension.

Tour de France 2021 skal efter planen starte i Danmark med tre etaper fra den 2. til den 4. juli.

/ritzau/