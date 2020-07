Københavns overborgmester, Frank Jensen, bekræfter, at der lige nu forhandles om en udskydelse af den danske Tour de France-start, som oprindeligt skulle have fundet sted i 2021.

Dermed er det fortsat planen, at Danmark skal være vært for verdens største cykelløb.

Det siger han til DR.

»Coronapandemien påvirker alle store sportevents. Det rykkede ved EM i fodbold og OL, og det påvirker så også Tour de France. Og det gør også, at vi er i dialog med Tour de France-arrangørerne om, hvordan vi skal placere Tour de France i Danmark i 2021, eller om det muligvis skal flyttes til 2022,« siger Frank Jensen.

Han fortæller samtidig, at det er mest sandsynligt, at Tour-starten i Danmark flyttes til 2022 og afviser i samme ombæring muligheden for, at det franske cykelløb slet ikke kommer til Danmark.

Overborgmesteren fortæller samtidig, at en udskydelse vil være forbundet med omkostninger.

Frank Jensen ved ikke, hvor meget udgifterne stiger, hvis Touren skal flyttes, men det er det danske Tour-sekretariat i gang med at regne på. Når det er klarlagt, så skal det findes ud af, hvordan regningen skal betales.

Meldingen fra Frank Jensen kommer dagen efter, at det franske medie Le Télégramme kunne fortælle, at organisationen bag Tour de France, ASO, har forhørt sig om muligheden for, at starten på næste års Tour køres i den franske region Bretagne i stedet for i Danmark.

Løbsdirektør for Tour de France, Christian Prudhomme, og overborgmester og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark, Frank Jensen (S) forhandler om en udskydelse af den danske Tour-start. Foto: Henning Bagger Vis mere Løbsdirektør for Tour de France, Christian Prudhomme, og overborgmester og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark, Frank Jensen (S) forhandler om en udskydelse af den danske Tour-start. Foto: Henning Bagger

Det skyldes, at de franske arrangører har et stort ønske om at rykke starten af løbet en uge frem, da det ellers vil kulminere med OL.

Den forespørgsel afviste Danmark nemlig, da det ville gå udover Københavns værtsskab for EM-kampene i fodbold. Det kunne B.T. afsløre allerede i starten af juli.

Ender den danske Tour-start med at blive udskudt og valget skulle falde på Bretagne-regionen, så er man i Lorient klar til at byde det stjernespækkede felt velkommen. Det siger byens borgmester, Fabrice Loger, til Le Télégramme.

»Vi har ikke modtaget nogen officiel forespørgsel endnu. Men jeg stemmer selvfølgelig for idéen. Jeg har sendt en besked til direktøren for Tour de France, Christian Prudhomme, angående dette emne i dag, torsdag 23. juli 2020. Jeg håber at få et snarligt svar fra ham.«

Den seneste melding fra Frank Jensen stemmer overens med de oplysninger, som B.T. torsdag kunne fortælle. Her blev det også slået fast, at den danske Tour-start enten blev rykket en uge eller et år frem.

Og nu ser det ud til, at det bliver i 2022, at vi kan se frem til at den gule førertrøje og resten af feltet på de danske landeveje.

Tidligere i år blev den danske rute offentliggjort. Her kom det frem, at løbet starter med en prolog i København, mens 2. etape går fra Roskilde til Nyborg.

På 3. etape kører rytterne så fra Vejle til Sønderborg, hvorefter Tour-karavanen flyver til Frankrig.