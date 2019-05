Fra medaljer til ecstasy, MDMA og muligvis også træmmer.

En strålende cykelkarriere med OL-medaljer er udskiftet med et mareridt for Jack Bobridge, der muligvis står foran en fængselsstraf.

Australieren er nemlig fundet skyldig i at levere stoffer af retten i Vestaustralien (Western Australia District Court). Det skriver flere medier, herunder Daily Mail.

Den 29-årige mand, der vandt sølv ved de Olympiske Lege i Rio i 2016 med resten af det australske hold har erkendt, at han under sin karriere udviklede et misbrug af kokain og ecstasy... for at dulme smerterne forbundet med hans gigtlidelse.

Jack Bobridge (anden fra venstre) og resten af det Australske landshold, der vandt sølv i herrernes holdforfølgelse i banecykling ved OL i 2016. Foto: Eric FEFERBERG Vis mere Jack Bobridge (anden fra venstre) og resten af det Australske landshold, der vandt sølv i herrernes holdforfølgelse i banecykling ved OL i 2016. Foto: Eric FEFERBERG

Men den dårlige vane har ændret sig til en endnu dårligere en af slagsen. Alex McGregor, Bobridges tidligere cykelkollega, har anklaget ham for at være leverandøren af hundredevis af ecstasy-piller i 2017 i den australske by, Perth.

Samme år blev McGregor taget i at sælge hele 50 piller til en undercoverbetjent. Piller, som angiveligt skulle være fremskaffet af Jack Bobridge.

Ifølge McGregor leverede Bobridge ecstasy-pillerne, så McGregor kunne videresælge dem på natklubber.

Udvekslingen af stofferne skulle være sket i et fitnesscenter ejet af Jack Bobridge og i hans hus, og de to tidligere cykelryttere benyttede sig af et cykelkodesprog, når de skulle omtale stofferne, siger Alex McGregor.

Selv nægter Bobridge at have fremskaffet de ulovlige rusmidler. Faktisk slår han tilbage mod Alex McGregor ved at fortælle, at sidstnævnte er leverandøren af de euforiserende stoffer.

Bobridge nægter også, at han har leveret MDMA ved fire forskellige lejligheder. Alligevel er han blevet kendt skyldig i anklagerne.

Dog må han væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Bobridge modtager først sin endelige dom i juli-måned.

Jack Bobridge var aktiv i årene 2008-2016, hvor han bl.a. kørte for Team Garmin-Cervélo, Orica GreenEdge og Trek-Segafredo.