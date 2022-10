Lyt til artiklen

Da Audrey Cordon-Ragot vågnede op 11. september i år, vidste hun ikke, at livet var ved at tage en meget uventet drejning.

Og den var ikke til det bedre.

For den franske cykelrytter havde pakket kufferten færdig og var på nippet til at tage rejsen til Australien for at køre VM.

Men så skete der noget. Det fortæller hun til franske Le Télégramme.

Nyheden var et kæmpe chok for den dengang 32-årige franskmand. Foto: SEBASTIEN BOZON Vis mere Nyheden var et kæmpe chok for den dengang 32-årige franskmand. Foto: SEBASTIEN BOZON

»Da jeg stod op den morgen, følte jeg mig utilpas. Jeg var desorienteret, som om jeg var tæt på at falde om. Det virkede, som om jeg var fuld,« fortæller Audrey Cordon-Ragot, der ikke vidste, hvilket mareridt der ventede hende.

Den dengang 32-årige franskmand havde også usædvanlige symptomer som tinnitus og brækfornemmelser. Hun røg på skadestuen, hvor det førte til, at hun fik taget en MR-skanning.

Så blev de bange anelser bekræftet, og mere til. Resultatet viste en blodprop i hjernen. Et kæmpe chok.

»Selvfølgelig var jeg bange for at dø. Men når sådan noget sker, er det mest ens nærmeste, der er bange for, at man dør. Det går ikke op for en, eller også så undlader man at se i øjnene, at man kunne være forsvundet fra denne jord,« forklarer hun.

Faktisk var det sværeste ikke at modtage dommen. Det var at fortælle det til sine nærmeste.

»Det sværeste var at annoncere det til vores familier (rørt). Hver gang jeg udtalte ordet 'hjerneblødning', begyndte jeg at græde,« siger Audrey Cordon-Ragot.

I disse dage holder franskmanden en pause fra sporten. Men snart regner hun med at være på vej tilbage efter et mindre indgreb onsdag 20. oktober.

Faktisk var det det, der fyldte mest, om hun overhovedet havde en fremtid i cykelsporten, som hun elsker. Og om hun kunne fuldende sin drøm om at gå på pension efter OL i 2024 i Paris.

Indtil da kan hun glæde sig ved, at det franske cykelforbund opfordrede hende til at tage den MR-skanning.

Ellers kunne episoden have fået fatale konsekvenser for Audrey Cordon-Ragot.