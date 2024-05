OL-mester Richard Carapaz bliver ikke sendt til Paris for Ecuador. Det bliver Jhonatan Narváez i stedet.

Ecuadors cykelforbund (FEC) meddelte mandag, at cykelrytteren Jhonatan Narváez (Ineos) er blevet udtaget til at repræsentere landet ved det kommende OL i den franske hovedstad, Paris.

Det betyder samtidig, at den olympiske mester og landsfælle Richard Carapaz (EF), som i 2019 også vandt Giro d'Italia, ikke bliver sendt afsted på vegne af Ecuador.

Det skriver mediet Cycling News.

Narváez skal i Paris køre både enkeltstart og linjeløb.

Fra FEC lyder det, at rytteren er blevet udpeget efter anmodning fra "den ecuadorianske olympiske komité (COE) på baggrund af føderal autonomi og de udstedte regler".

I en udtalelse, som Carapaz delte i sidste uge på sine sociale medier, fordømmer den fravalgte ecuadorianer "en mangel på transparens og retfærdighed" i udvælgelsesprocessen, og måden, hvorpå de ansvarlige ifølge ham har "et klart bias og mangler de grundlæggende værdier om lighed og retfærdighed i sport".

Efter udmeldingen mandag har han dog offentliggjort en video, hvor han ønsker Narváez held og lykke i Paris, og hvor han samtidig takker sine støtter.

Det var først i marts, at FEC offentliggjorde sine kriterier for udvælgelsen, men her lød det så, at forbundet ville foretage sin vurdering på baggrund af de UCI-point, som rytterne havde opnået fra 1. januar i år til den 21. marts.

EF-rytteren Carapaz klagede så over, at kriteriet først blev kendt, efter den periode, hvor man kunne optjene point, allerede var begyndt.

- Det skulle være udsendt i slutningen af OL i Tokyo i 2021 eller i slutningen af sidste sæson, hvor alle atleter startede med nul point, så vi på retfærdig vis kunne planlægge vores sæson, sagde han ifølge Cycling News.

Han anklagede samtidig FEC for med udvælgelsesprocessen at forsøge at udelukke ham fra at blive den kandidat med den højeste rangering.

- Den improviserede måde at udgive det på og det, at der ikke er noget manøvrerum, ser ud til at være designet til at holde mig ude af Paris og til at fritage præsidenten for FEC fra ethvert ansvar.

Carapaz har til Ecuadors ministerium med ansvar for sport appelleret til, at der gribes ind over for FEC's tilgang til udvælgelsen til OL, men FEC afsluttede sin proces, før anmodningen blev behandlet.

I 2021 blev Carapaz den første ecuadorianske vinder af en guldmedalje i cykling ved OL.

