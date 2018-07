Mads Pedersen er i årets udgave af det danske cykelløb PostNord Danmark Rundt en del af det danske landshold.

København. Den forsvarende vinder af det danske cykelløb PostNord Danmark Rundt, Mads Pedersen, får i år mulighed for at genvinde sin titel.

Den danske cykelkomet stiller nemlig til start i løbet som en del af det danske landshold, der i løbet kører under navnet Team PostNord Danmark.

Det skriver løbsorganisationen i en pressemeddelelse.

22-årige Pedersen bliver på landsholdet sideordnet kaptajn med Christopher Juul-Jensen.

- Vi kommer med to af løbets helt store profiler, siger landstræner Anders Lund i pressemeddelelsen.

- Sidste års samlede vinder, Mads Pedersen, og Christopher Juul-Jensen, der er tilbage i løbet for første gang siden han vandt den samlede sejr i 2015.

Ud over Mads Pedersen har landstræner Anders Lund tirsdag udtaget Michael Carbel Svendgaard, Mikkel Bjerg, Rasmus Byriel Iversen og Silas Zacharias Clemmensen til det danske cykelløb.

De to kaptajner får løbsdirektør Jesper Worre til at kalde det danske landshold for et løbets stærkeste hold.

- Vi må ikke glemme, at de begge to tidligere på sæsonen har vist imponerende form på allerhøjeste niveau. Christopher Juuls etapesejr i Schweiz Rundt og Mads Pedersens andenplads i Flandern Rundt taler for sig selv, siger han i pressemeddelelsen.

Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen stiller i PostNord Danmark Rundt op for landsholdet, da deres respektive hold, Trek-Segafredo og Mitchelton-Scott, ikke deltager i det danske løb.

PostNord Danmark bliver kørt fra 1. til 5. august med start i Aalborg og afslutning på Frederiksberg i København.

