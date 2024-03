Der er nyt i den opsigtsvækkende og tragiske sag om den tidligere cykelstjerne Davide Rebellins død.

En tysk lastbilchauffør skal for retten i italienske i Vicenza, hvor han står anklaget for at være skyld i Davide Rebellins død og for at undlade at hjælpe den tidligere cykelstjerne efter en påkørsel.

Og sagen skal gå sin gang i retten i norditalienske Vicenza, oplyser de italienske myndigheder ifølge det tyske nyhedsbureau dpa. Det er dog endnu ikke sat en startdato på.

Lastbilchaufføren prøvede angiveligt at rense de mærker fra ulykken, der var på lastbilen, af med en koncentreret form for rensemiddel. Lastbilen kørte i øvrigt med det samme væk fra ulykken.

Davide Rebellin vandt 62 professionelle sejre i sin karriere, der strakte sig frem til 2022.

Rebellin, der netop havde indstillet karrieren i en alder af 51 år, blev 30. november 2022 kørt ned nær sit hjem i Norditalien og døde øjeblikkeligt af sine kvæstelser.

Med hjælp fra overvågningskameraer blev lastbilen identificeret, men fordi chaufføren er tysk, og ulykken skete i Italien, kunne der ikke med det samme laves en anholdelse.

Anholdt blev han dog i juni 2023, og da den offentlige anklagemyndighed har afvist en foreslået fængselsdom på 3 år og 11 måneder, skal den 63-årige tysker for retten.

Mens Rebellin var et stykke fra cykelsportens højeste niveau i sine sidste år som professionel, så var han i sine velmagtsdage i 00'erne blandt verdens bedste ryttere.

På hans cv var der således blandt andet tre sejre i Flèche Wallone samt sejre i Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Tirreno-Adriatico og Paris-Nice.