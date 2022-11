Lyt til artiklen

Der kan meget snart blive skrevet dansk cykelhistorie.

For de to danske stjerner Jonas Vingegaard og Cecilie Uttrup Ludwig er nemlig nomineret til Velo d’Or – årets cykelrytter.

Det skriver VeloNews.

25-årige Jonas Vingegaard er nomineret for sin imponerende Tour de France-sejr, mens 27-årige Ceciie Uttrup Ludwig blandt andet er nomineret for sin sejr ved Tour of Scandinavia samt en etapesejr i kvindernes første udgave af Tour de France.

Cecilie Uttrup Ludwig. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Cecilie Uttrup Ludwig. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Aldrig før har en dansker vundet den fornemme pris som årets cykelrytter i verden, som uddeles af Veló-magasinet og den franske sportsavis L'Equipe.

Jonas Vingegaard og Cecilie Uttrup Ludwig får dog særdeles hård konkurrence, for store navne som Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Marianne Vos og Annemiek van Vleuten er ligeledes nomineret.

Flere danskere har gennem tiden været nomineret til prisen, men den er dog alligevel aldrig endt i danske hænder.

Bjarne Riis er den, der har været tættest på med sin andenplads i 1996 efter Tour-sejren.

Kasper Asgreen fik ligeledes en 12.-plads blandt de nominerede sidste år for sin Flandern Rundt-sejr.

Det er første gang nogensinde, at der er oprettet en separat pris til årets bedste kvindelige cykelrytter.

De to priser bliver uddelt i november.