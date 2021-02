Davide Ballerini var hurtigst i spurten, da brostensåbneren Omloop Het Nieuwsblad skulle afgøres.

Italieneren Davide Ballerini har ramt storformen fra start i denne cykelsæson.

Quick-Step-rytteren, der tidligere på måneden vandt to etaper i Tour de Provence, var også hurtigste mand i sæsonens første brostensklassiker, Omloop Het Nieuwsblad.

Ballerini kørte i suveræn stil først over stregen, da det 200 kilometer lange løb blev afgjort i en massespurt. Jake Stewart (FDJ) blev toer, mens Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) erobrede tredjepladsen.

Det gode belgiske forårsvejr gjorde tilsyneladende løbet knapt så hårdt som tidligere, så den sædvanlige udskilning i den sidste del udeblev.

Det var åbenbart ikke nogen fordel for de danske deltagere, for ingen af de ti danskere i feltet kom i nærheden af at kopiere Michael Valgrens sejr fra 2018.

Man så eksempelvis intet til Mads Pedersen eller resten af det ellers stærke Trek-hold i finalen. Heller ikke Søren Kragh Andersen var med fremme, da løbet skulle afgøres.

Den regerende verdensmester, Julian Alaphilippe, åbnede finalen, da han 30 kilometer fra mål stak af fra en frontgruppe, han selv havde været med til at etablere på Molenberg-stigningen nogle kilometer tidligere.

Franskmanden knoklede alene i omkring 12 kilometer, inden både han og forfølgergruppen blev opslugt af hovedfeltet, hvor et par af de danske topnavne befandt sig.

Dermed var alt åbent, og et overraskende stort frontfelt kørte samlet op over løbets sidste stigning, Bosberg.

Alaphillipe havde brugt så mange kræfter på sit eventyr, at han reducerede sig selv til hjælperytter.

Det samme gjorde hans danske Quick-Step-holdkammerat Kasper Asgreen, der var synlig i dannebrogstrøjen, men tilsyneladende ikke følte sig i stand til at køre med om sejren.

Det viste sig som den helt rigtige beslutning, når man har så hurtig en mand som Ballerini på holdet.

Asgreen var med til at køre den 26-årige italiener i stilling, og i spurten var der ingen tvivl om, hvem der var bedst.

Søndag kommer der formentlig fokus på Asgreen igen. Her skal han nemlig forsvare sidste års sejr i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

