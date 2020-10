Feltet var stærkt reduceret, da Giro d'Italia-rytterne onsdag tog hul på den kuperede etape fra Lanciano til Tortoreto.

Jumbo-Visma og Mitchelton–Scott hev alle ryttere ud af løbet efter positive coronaprøver, men også EF Pro Cyclings amerikanske profil Lawson Craddock manglede ved startstregen.

Der ligger dog en noget mere positiv årsag til baggrund for den 28-årige texaners exit fra sin første Giro d'italia.

Det forklarer hans mandskab, EF Pro Cycling, i en besked på Twitter.

Lawson Craddock under Tour de France i 2018, hvor han gennemmførte første etape efter et voldsomt styrt.

»Lawson Craddock har forladt Giro d'Italia inden dagens (gårsdagens, red) etape for at flyve tilbage til USA for at være sammen med sin kone, som i den nærmeste fremtid skal føde.«

»Vi ønsker Lawson Craddock og hans familie alt det bedste inden familieforøgelsen,« fortsætter mandskabet på Twitter.

Når fødslen er veloverstået, kan Lawson Craddock med rette stikke lidt til en af sine kolleger i det professionelle cykelfelt.

Australske Richie Port (Trek-Segafredo) var nemlig i helt samme situation under det nyligt overståede Tour de France.

Lawson Craddock har forladt sin første Giro d'Italia. (Arkivfoto)

Han valgte dog at blive i feltet, mens hustruen Gemma hjemme i Monaco fødte en datter.

Richie Porte kæmpede dog også med om den samlede sejr, mens Lawson Craddock intet samlet klassementhåb havde i Giroen.

Med tirsdagens mange afbud til start er der 144 ryttere tilbage i feltet.

Da løbet begyndte på Sicilien 3. oktober stillede 176 til start.