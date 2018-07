Der er opbrud på Bjarne Riis' cykelhold.

Team Virtu Cycling meddeler i en pressemeddelse, at sportsdirektør Michael Skelde forlader holdet med øjeblikkelig virkning - det sker selv om han egentlig havde kontrakt for resten af 2018-sæsonen.

Bjarne Riis og holdets direktør, Michael Sand, kommer med en forklaring i en fælles udtalelse:

»Vi og Michael Skelde ser på nogle områder forskelligt på, hvordan vi skal drive vores to cykelhold, vores kontinentalhold og vores World Tour-hold for kvinder, og det har vi haft en ganske udramatisk dialog om gennem nogen tid. Den er endt med, at Michael Skelde fratræder sin stilling med det samme efter gensidig overenskomst,« siger Michael Sand og Bjarne Riis:

»Vi havde gerne set, at Michael ville fortsætte sit arbejde sæsonen ud, men respekterer hans ønske om at stoppe med øjeblikkelig virkning. Vi har stor respekt for Michael som person og for det arbejde, han har udført hos os, og det skal han have stor tak for. Vi ønsker ham naturligvis alt mulig held og lykke fremover,” i en fælles udtalelse.

Meddelelsen kommer kun få dage efter, at B.T. kunne afsløre Bjarne Riis' store planer for at vende tilbage til den allerstørste cykelscene. Den danske cykelboss er således lang med konceptet Team Made in Denmark, der efter planerne skal være et WorldTour-hold baseret på et fundament af danske ryttere. Det skulle gerne munde ude i Tour de France-deltagelse allerede i 2021.

Michael Skelde forlader Bjarne Riis' cykelhold. Foto: Kim Haugaard Vis mere Michael Skelde forlader Bjarne Riis' cykelhold. Foto: Kim Haugaard

Selv lyder det fra Michael Skelde:

»Jeg har selv haft og drevet cykelhold gennem mange år. Det betyder også, at jeg har nogle klare holdninger til, hvordan jeg synes, cykelhold skal køres. Det samme gælder naturligvis for Virtu Cyclings ejere, og vi ser forskelligt på en række områder. Vi er hverken uvenner eller ude efter hinanden, men er blevet enige om, at det er bedst, at vi går hver til sit. Jeg har været glad for min tid på holdet og ser nu frem mod nye udfordringer,« siger Michael Skelde, der tidligere har stået i spidsen for CULT-Stölting-holdet.

I stedet tager den nuværende assisterende sportsdirektør, Daniel Foder, over som sportsdirektør hos Team Virtu Cycling - med støtte fra Bjarne Riis.

Det gælder blandt andet i Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, hvor Team Virtu Cycling deltager.