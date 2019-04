Cykelrytteren Kelly Catlin døde for snart to måneder siden. Nu fortæller forældrene om tiden op til dødsfaldet.

Det vakte stor sorg i cykelverdenen, da cykelrytteren Kelly Catlin døde, blot 23 år gammel, tilbage i marts måned.

Nu er Kelly Catlins mor, Carolyn Emory, stået frem i The New York Times, hvor hun fortæller, at Kelly Catlin gav udtryk for, at noget var galt.

Således sendte Kelly Catlin i januar en mail til hendes familie, venner og træner, hvor hun beskrev, at hendes følelser gik 'rundt og rundt', og at hun aldrig fik hvile eller ro.

Kelly Catlin (nummer to fra venstre) vandt OL-sølv i i banecykling for hold i 2016. Foto: Matthew Childs Vis mere Kelly Catlin (nummer to fra venstre) vandt OL-sølv i i banecykling for hold i 2016. Foto: Matthew Childs

To måneder senere blev Kelly Catlin fundet død i sit hjem i Californien. Hun begik selvmord.

»Du tror, du kender dine børn. Men der var så meget ved Kelly, især denne hemmelige, personlig måde, hun levede på. Det skræmte mig. Hun var meget privat,« fortæller Carolyn Emory til The New York Times.

Kelly Catlin forsøgte også at tage sit eget liv i januar. Herefter lovede hun sin familie, at hun ikke ville gøre det igen.

»Hun narrede os alle,« fortæller Carolyn Emory.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Siden Kelly Catlins død har forældrene, Carolyn Emory og Mark Catlin, forgæves forsøgt at finde en forklaring på, hvad der fik Kelly Catlin til at tage sit eget liv.

»Hver nat vågner jeg i to-tre timer og tænker, hvad vi kunne have gjort for at redde hendes liv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad hun ville have gjort med sit liv,« lyder det fra faren Mark Catlin.

Kelly Catlin var en lovende cykelrytter, som i den grad opnåede meritter. Fra 2016 til 2018 var Kelly Catlin med til at vinde tre mesterskabstitler og en sølvmedalje ved banecykling ved OL i Rio de Janeiro. Selv har hun vundet bronze i verdensmesterskaberne i individuel forfølgelsesløb i 2017 og 2018.

Kelly Catlin blev født i den amerikanske delstat Minnesota i 1995. Hun dimitterede fra University of Minnesota sidste år med en bachelorgrad i matematik og kinesisk. Kelly Catlin konkurrerede for Rally UHC Cycling, mens hun passede sine studier på Stanford University i delstaten Californien.