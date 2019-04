Forårsklassikere i Belgien er ikke barnemad. Det mærker Team Sunweb-rytteren Asbjørn Kragh Andersen for alvor på egen hud.

I starten af sæsonen skiftede Asbjørn Kragh Andersen til det tyske World Tour-hold, og nu er han allerede tilstede i Belgien, hvor nogle af verdens hårdeste cykelløb bliver afviklet.

»Du skal være mentalt 100 pct. klar til, at det er så stresset, når man kører de her forårsklassikere. For det er virkelig sindssygt stresset. Jeg tror, at jeg var mentalt mættet efter de første to løb, E3 BinckBank og Driedaagse Brugge-De Panne. Det er sgu rimelig hektisk,« forklarer han.

Danskeren gennemførte hverken E3 BinckBank eller Gent-Wevelgem, som blev kørt fredag og søndag i sidste uge, men psyken bliver simpelthen bare slidt op af de mentalt krævende løb.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

»Jeg havde tre klassikerstartere (Driedaagse Brugge-De Panne, E3 BinckBank og Gent-Wevelgem) i sidste uge. Det, der gik galt for mig var, at det bliver for meget. Du skal virkelig være mentalt tilstede og fokuseret, og hvis du ikke er det, kommer du på bagkant hele tiden i den dér positions-boksekamp, som der konstant er under løbet,« fortæller Asbjørn Kragh Andersen.

Ved Gent-Wevelgem i søndags gennemførte 78 ryttere løbet, mens 97 måtte udgå.

Løbet er berygtet for dets sidevind, som lynhurtigt kan slippe feltet op, men hvordan kan det være, at over halvdelen af et felt ikke formår at gennemføre et cykelløb?

»I søndags var det exceptionelt hård og hektisk. Det er forholdsvist nyt for mig med de her klassikere på World Tour-niveau, men jeg tror egentlig ikke, at det er så uhørt, at der kun er 80-90 mand, der gennemfører, fordi det bare er så hårdt, hektisk,« siger Asbjørn Kragh Andersen, som fortsætter:

»Og så giver de heller ikke ret meget snor til de bagerste, og allerede 8-9 min. efter feltet er passeret, åbner de vejene igen,« siger Asbjørn Kragh Andersen.

Efter en uge med tre løb stiller Asbjørn Kragh Andersen op søndag, når det gælder Flandern Rundt.

Ved førstnævnte får han selskab af en del danske ryttere.

I alt stiller ni til start: Kasper Asgreen (Quick-Step), Lars Bak og Michael Valgren (Dimension Data), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Casper Pedersen og Asbjørn Kragh Andersen (Team Sunweb), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus).