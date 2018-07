Tour de France og kommentatoren Jørgen Leth har de sidste mange år været en og samme ting. Også i år vil den legendariske stemme hjælpe seerne igennem de franske veje, men den vil ikke længere komme fra kommentatorboksen som i de foregående år.

Grundet sin høje alder, 81 år, vil Jørgen Leth dele ud af sine mange historier fra TV2’s lejr i ’zone technique', så makkerparret Dennis Ritter og Rolf Sørensen vil være alene om at sidde på forreste række ved målstregen.

»Jørgen er ældre, end han har været, og han er ikke længere så let til bens, men vi vil stadig meget gerne have Jørgen med på alle mulige måder, så han sidder uden for boksen, hvor han kan tage et pusterum, hvis han får brug for det. Vi har skabt et fysisk rum for ham, hvor det er lidt nemmere for ham at komme til og fra og være med,« siger chefredaktør på TV2 Sport John Jäger ifølge Ekstra Bladet i en pressemeddelelse.

Jørgen Leth glæder sig til at sidde med sine elskede aviser.

Chefredaktøren forklarer, at det er 'prisen værd' at få det til at fungere på denne måde, selv om dynamikken ikke vil være den samme, som hvis Jørgen Leth sad i samme rum som Ritter og Sørensen. Hovedpersonen glæder sig da også til at dække sin Tour nummer 35.

»Jeg ser frem til, at jeg igen i år skal følge Tour de France rundt i Frankrig med TV2, og jeg glæder mig over, at vi hele tiden forsøger at ’fortælle’ Tour de France på en ny og anderledes måde,« siger Jørgen Leth og tilføjer:

Jørgen Leth og Rolf Sørensen vil ikke sidde sammen under kommenteringen af Tour de France. Foto: Nils Meilvang

»Jeg nyder at fortælle danskerne – i et dejligt samspil med Ritter og Rolf – hvordan jeg på tætteste hold oplever cykelløbet. Nu fra en behagelig stol i målområdet og med mine elskede aviser i nærheden,« forklarer Jørgen Leth, der ligesom sidste år først bliver en del af kommenteringen med Dennis Ritter og Rolf Sørensen, når Tour de France går ind i sin afgørende fase.

Indtil da vil det være Rasmus Staghøj, Chris Anker Sørensen og Brian Nygaard, der vil lægge stemmer til verdens største cykelløb.