Afrika og professionel cykelløb er ikke to ting, man umiddelbart forbinder med hinanden.

Det er da også en historisk beslutning, som Den Internationale Cykelunion har truffet idag.

For Rwanda bliver nemlig vært for cykel-VM i 2025. Det har det Den Internationale Cykelunion (UCI) fredag bekræftet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det bliver første gang nogensinde, at verdens bedste cykelryttere skal kæmpe om regnbuetrøjen i et afrikansk land.

Det stod på forhånd klart, at det ville blive tilfældet i 2025. To byer i Afrika udgjorde således de to kandidater til værtskabet, Tanger i Marokko og hovedstaden i Rwanda, Kigali.

»Vi har 54 cykelforbund på det afrikanske kontinent, og det er på tide, at vi takker dem for deres bidrag til cykelsporten,« siger UCI-præsident David Lappartient ifølge AFP.

I disse dage afholdes der VM i Belgien.