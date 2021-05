Der bliver skrevet cykelhistorie i 2025.

For første gang nogensinde vil et land i Afrika nemlig lægge asfalt til VM i landevejscykling. Det bekræfter præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

»UCI har besluttet, at 2025 skal være Afrikas år. For første gang siden UCI's grundlæggelse 14. april i år 1900 vil VM blive afholdt i Afrika,« siger han ifølge belgiske Sporza.

Det bliver enten Rwanda eller Marokko, der får æren af at holde den store begivenhed.

Faldet valget på Rwanda vil det blive afholdt i hovedstaden Kigali, mens kystbyen Tanger bliver vært for verdensmesterskabet, hvis Marokko bliver tildelt det.

Beslutningen om værtsbyen vil finde sted 24. september i år, lyder det fra David Lappartient.

Et hav af europæiske byer har gennem de seneste mange år været værter for den historiske begivenhed, ligesom begivenheden også tidligere har fundet sted i lande som USA, Qatar, Japan og Colombia.

Men i 2025 bliver et nyt kontinent altså for første gang VM-vært, når enten Rwanda eller Marokko bliver udvalgt.

Det første verdensmesterskab uden for Europa fandt sted i 1974, da Montreal i Canada var værter.

Også København har lagt asfalt til det prestigefyldte mesterskab. Det skete i 2011, hvor britiske Mark Cavendish kørte først over stregen og sikrede sig den regnbuestribede trøje.

I år afholdes VM i den belgiske region Flandern.