For første gang i to et halvt år kørte Søren Kragh Andersen først over en målstreg, da han vandt i Frankfurt.

Egentlig er cykelløbet Eschborn-Frankfurt designet til de hurtigste afsluttere, men det forhindrede ikke danske Søren Kragh Andersen i at køre først over stregen i det traditionsrige løbs 60. udgave mandag eftermiddag.

Kragh var del af en ti mand stor udbrydergruppe, der med møje og besvær holdt det jagtende felt bag sig. På opløbsstrækningen var danskeren fra Alpecin-holdet hurtigst og tog sin første sejr i to et halvt år.

Gruppen havde skilt sig ud med omkring 30 kilometer igen og rummede ingen deciderede sprintere. De sad alle i hovedfeltet og håbede på, at udbryderne ville blive halet ind, sådan som det som regel sker i det temmelig flade løb.

Sådan så det da også ud til at gå, da rytterne kørte ud på sidste omgang i Frankfurts finanscentrum. Da var forspringet i løbet af ingen tid reduceret fra 50 til 30 sekunder, og det lignede et spørgsmål om tid, før der ville være samling.

Men i feltet havde forfølgerne tilsyneladende opbrugt deres kræfter, og pludselig var det udbrydergruppen, der havde overtaget.

På de sidste kilometer forsøgte et par ryttere at stikke af, men Kragh holdt hovedet koldt og lod andre optage forfølgelsen. Han sørgede for at komme først ind i opløbssvinget og holdt alle rivaler bag sig i en lang spurt.

Bora-rytteren Patrick Konrad blev nummer to, mens Alessandro Fedeli fra Q36.5 tog den sidste plads på podiet.

Søren Kragh Andersen tog sin seneste sejr i oktober 2020, da han var hurtigst i en enkeltstart i BinckBank Tour.

Før mandagens udgave var Rolf Sørensen den eneste dansker, der har vundet i Frankfurt. Det gjorde han i 1993, da løbet endnu blev kørt under sit oprindelige navn, Rund um den Henninger-Turm.

/ritzau/

Top-10:

1. Søren Kragh Andersen, Danmark (Alpecin), 4.51.27 timer

2. Patrick Konrad, Østrig (Bora – Hansgrohe), samme tid

3. Alessandro Fedeli, Italien (Q36.5 Pro Cycling Team), s.t.

4. Marc Hirschi, Schweiz (UAE), s.t.

5. Lorenzo Rota, Italien (Wanty), s.t.

6. Georg Steinhauser, Tyskland (EF Education), s.t.

7. Georg Zimmermann, Tyskland (Wanty), s.t.

8. Stephen Williams, Storbritannien (Israel), s.t.

9. Ben Hermans, Belgien (Israel), s.t.

10. Martin Marcellusi, Italien (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), 3 sekunder efter.