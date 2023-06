Danmarksmesterskabet er afgjort.

Mattias Skjelmose vinder linjeløbet i Aalborg efter en kraftpræstation, der sendte ham alene over stregen med våde øjne. og knyttede næver.

Med ti kilometer tilbage angreb Skjelmose på en stigning, og her kunne hans eneste følgesvend, Søren Kragh Andersen, ikke følge med.

Kragh forsøgte at koble sig på forfølgergruppen, hvorefter Andreas Kron satte efter den ensomme frontrytter.

Selvom Skjelmose tabte kæden i den afsluttende fase, så kunne ingen dog følge med vinderen af Schweiz Rundt. Han fik sølv på DM-enkeltstarten torsdag, men denne gang fik han opgraderet medaljen til guld.

Han har således fået en perfekt optakt til Tour de France, der starter 1. juli. Og det bliver med dannebrog på trøjen for Skjelmose.

»Jeg er mere rørt over at vinde DM end i Schweiz,« sagde han til TV 2 og lovede, at han ikke kunne holde tårerne tilbage på podiet.

Derimod må Casper Pedersen se Tour-drømmen slukket efter et uheld - læs mere her

Magnus Bak Klaris vandt sølv, mens Andreas Kron tog bronzen.