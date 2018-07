Så ruller rytterne ud på Tourens sidste bjergetape.

Col d'Aspin, Col du Tourmalet og Col d'Aubisque skal rytterne over i dag, og det kan vise sig at blive afgørende for det samlede klassement.

19. etape

Rytterne skal blandt andet prøve kræfter med klassiske bjerge som Tourmalet og Col d'Aubisque.

