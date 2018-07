RB PLUS, 24-07-2017, kl. 16.00 Mindre hold vil åbne de store løb næste år Fra næste sæson reduceres antallet af ryttere på hvert hold fra ni til otte i alle tre grand tours. Det kan give mere åbne løb samt forbedret sikkerhed. Cycling - The 104th Tour de France cycling race - The 103-km Stage 21 from Montgeron to Paris Champs-Elysees, France - July 23, 2017 - The peloton in action. REUTERS/Charles Platiau Foto: CHARLES PLATIAU