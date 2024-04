Han troede, han aldrig kunne komme til at lege med sine børn.

Den australske cykelrytter Jay Vine var en af dem, der kom slemmest til skade i det efterhånden berygtede styrt i Baskerlandet Rundt, som også kostede den danske superstjerne Jonas Vingegaard dyrt.

For Vine var der dog flere dage, hvor han reelt tvivlede på, at han kunne komme til at gå igen, efter han pådrog sig livstruende skader.

Heldigvis for ham tegner alt lyst, og han undgår operation for sine brud i ryggen. Vines kone har betegnet det som et 'mirakel', at det ikke gik værre til.

Jay Vine er lykkelig for, at han kommer til at gå igen. Foto: Johnny Wojciech Kokborg Vis mere Jay Vine er lykkelig for, at han kommer til at gå igen. Foto: Johnny Wojciech Kokborg

'Jeg kan slet ikke tro, at jeg kommer til at gå igen og vil kunne lege med mine børn en dag. Det var ret skræmmende i et par dage, hvor vi ikke vidste, om operation ville være nødvendigt eller om der ville opstå neurologiske problemer,' skriver han i en opdatering direkte fra hospitalet.

Her er han iført en halskrave, der vil gøre ham selskab de næste måneder.

'Jeg har været i stand til at gå rundt på mit værelse med hjælp fra en rollator. At tage det første skridt var ret følelsesladet efter alt det, jeg har været igennem,' lyder det.

Vine takker alle for den massive støtte, han har modtaget.

UAE-rytteren påpeger dog, at vejen tilbage bliver lang og hård.

Vine og hans kone venter parrets første barn.