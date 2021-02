»De kommende dage ser sådan her ud,« indleder cykelstjernen Fabio Jakobsen et opslag på Instagram.

På det medfølgende billede holder han sig for øjnene og køler sit medtagede ansigt ned.

Den 24-årige hollænder har nu gennemgået endnu en operation efter skrækstyrtet i fjor, der nær kostede ham livet og totalsmadrede hans ansigt:

130 sting, en smadret kæbe, en ødelagt gane, lammede stemmebånd, en slem hjernerystelse og kun én tand tilbage.

Deceuninck-Quick-Step-rytteren har været igennem adskillige operationer for at kunne cykle igen, og denne gang er det igen ansigtet, der er kommet under kniven.

»Kirurgerne borede implantater i min øvre og nedre kæbe og genopbyggede arrene i min mund. Nu skal jeg hvile mig i en uge og lade kroppen hele. Næste uge kan jeg forhåbentlig genstarte træningen og bygge op til løbene,« skriver Fabio Jakobsen om indgrebet, der blev foretaget torsdag.

Ifølge rytteren gik det godt.

Det var på de afsluttende meter af 1. etape af Polen Rundt, at hollænderen blev presset så langt ud af sin landsmand Dylan Groenewegen, at han hamrede ind i barrieren med hovedet først. Med det samme holdt hele cykelverdenen vejret.

I timerne efter ulykken var det usikkert, om den 24-årige Deceuninck–Quick-Step-rytter ville overleve. Men Fabio Jakobsen kom sig.

Sidenhen arbejdede lægerne med at genskabe hans mund. Her skulle knogler blandt andet flyttes fra hans hofteskål til ansigtet, ligesom han skulle have indsat tandimplantater.

Først på året var han med Deceuninck-Quick-Step på træningslejr i Spanien, hvor han forklarede, at han skulle opereres her til februar.

Samtidig forklarede han, hvor stort det var for ham at være tilbage som en del af sit mandskab igen.

Styrtet skete på 1. etape af Polen Rundt. Øverst til venstre ses hjulet på Fabio Jakobsens cykel. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

»Det er svært at beskrive med ord, hvordan det er at være tilbage på holdet. Det er bare fantastisk. Styrtet var en af de værste oplevelser i mit liv, og ugerne efter var meget hårde. Det at være tilbage gør mig virkelig glad. Det hold er som en familie. Vi bruger tid sammen, vi passer på hinanden, og jeg tror også, at jeg kan sige, at vi elsker hinanden på en positiv måde.«

Dylan Groenewegen har karantæne fra at køre cykelløb indtil 7. maj og har siden ulykken modtaget en række voldsomme dødstrusler.

Han har også modtaget politibeskyttelse.

