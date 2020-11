130 sting i ansigtet. En smadret kæbe, en ødelagt gane, lammede stemmebånd, en slem hjernerystelse og kun én tand tilbage.

Den 5. august svævede Fabio Jakobsen i flere timer mellem liv og død, efter han var involveret i et alvorlig styrt på første etape af Polen Rundt.

På de sidste meter af etapen sprintede han og landsmanden Dylan Groenewegen side om side, inden Fabio Jakobsen blev presset så langt ud, at han hamrede ind i barrieren med hovedet først.

Det er 111 dage siden.

Men allerede nu er Deceuninck-Quick-Step-rytteren tilbage på cyklen. Det fortæller han i et opslag på sin Twitter-profil, hvor han deler et billede af, hvad der nu er hans genskabte ansigt.

'Det har været noget af en rejse indtil videre. Med dette opslag vil jeg gerne takke alle de medicinske specialister, der har hjulpet mig undervejs,' skriver han og fortsætter i et nyt opslag:

'Det samme gælder Deceuninck-Quick-Step og alle holdets sponsorer for deres støtte i min

rehabiliteringsproces. Jeg ser allerede frem til min næste operation i januar. Indtil da vil jeg langsomme begynde træningen igen.'

Fabio Jakobsen fortalte i starten af oktober, at han skulle have foretaget en operation, hvor knogler fra hans hofteskål blev flyttet til hans ansigt. Herefter skulle han have indsat tandimplantater.

Back on the bike together with @delorestougje on our new @iamspecialized Tarmac SL7. It has been quite a journey so far. With this post I would like to thank all the medical specialists that have helped me a long the way. pic.twitter.com/N34S9cf933 — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) November 24, 2020

Tidligere på måneden faldt der også dom over Dylan Groenewegen, der var skyld i styrtet.

Han har således fået en historisk straf på hele ni måneders karantæne fra cykelsporten og er dermed udelukket indtil 7. maj næste år.