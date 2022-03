'Præmierne i kvindecykling bliver bedre og bedre. I kan bare give tips til, hvordan den kan bruges.'

Sådan skrev cykelrytteren Ellen van Dijk efter sejren ved første etape af Bloeizone Fryslan Tour sidste uge.

Det var dog ikke selve præstationen under løbet, der fik mest opmærksomhed.

For her fik hollænderen en særlig præmie, da hun stod på podiet – en præmie sponsoreret af EasyToys.

Foto: ESPA Photo Agency Vis mere Foto: ESPA Photo Agency

Efterfølgende delte van Dijk et billede af kassens indhold på de sociale medier, og som 'tillykke med sejren' fik hun blandt andet en vibrator, en glidecreme og en pakke Kama Sutra-kort.

Mens Ellen van Dijk umiddelbart tog den noget anderledes præmie med et smil, skriver flere i kommentarfeltet, at de finder præmien både 'respektløs' og 'sexistisk'.

Efterfølgende har cykelrytteren delt en lille opdatering i kølvandet på det første tweet. Her er det tydeligt, at billedet af præmien er blevet delt vidt og bredt, for Ellen van Dijk kan i hvert fald se, det er noget, der har rørt mange.

'En ting er helt sikkert... Jeg har aldrig fået så mange reaktioner efter at have vundet et løb,' skriver hun kækt i et nyt opslag på Twitter, der blandt andet viser, at over 15.000 siden har besøgt hendes profil.

Det er ikke første gang, Easy Toys – der var blandt sponsorerne af løbet – har fået opmærksomhed i sportsverdenen. Logoet var blandt andet på isen, da der sidste år var OL-kvalifikation i curling, hvilket fik tv-medier i Japan og USA til at stoppe dækningen.

Siden blev logoet erstattet med hashtagget '#equalityforall'.