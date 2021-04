Det må være årets comeback!

For præcis 250 dage siden var han tæt på at dø i et skrækstyrt på en polsk landevej. Ansigtet blev slået til ukendelighed, og i flere dage kæmpede cykelrytteren Fabio Jakobsen for sit liv – lagt i kunstig koma.

Lægernes opgave var enorm. 130 sting i ansigtet. En smadret kæbe, skader på kraniet, en ødelagt gane, lammede stemmebånd, en slem hjernerystelse og kun én tand tilbage.

Men de massive skader på krop og sind har ikke sat en stopper for den 24-årige hollænders lyst til at køre på cykel. Søndag gjorde han sit rørende comeback i Tour of Turkey.

Fabio Jakobsen har været igennem flere operationer for at få rekonstrueret sit ansigt efter det voldsomme styrt sidste sommer. Vis mere Fabio Jakobsen har været igennem flere operationer for at få rekonstrueret sit ansigt efter det voldsomme styrt sidste sommer.

»Det var en virkelig god dag. Da jeg trak i Deceuninck-Quick-Step-trøjen i morges, havde jeg en helt speciel følelse, som er svær at beskrive,« siger Fabio Jakobsen om sit comeback.

Farten i feltet og følelsen af at være med i et cykelløb skræmte ham kortvarigt:

»I begyndelsen, da vi drejede til højre og så til venstre, og da feltet bremsede hårdt op et par gange, der er jeg nødt til at indrømme, at jeg blev en smule bange. Men efterfølgende fik jeg det bedre, og jeg bevægede mig frem i spidsen af feltet.«

Fans, eksperter og ryttere har fulgt Fabio Jakobsens comeback nøje. Og der var mange hjertelige reaktioner fra kollegerne under Tour of Turkeys første etape:

Some context is needed here: This is the best moment of the year. pic.twitter.com/FsDgZMHzXD — Cycling out of context (@OutOfCycling) April 11, 2021

»I begyndelsen af etapen kom mange ryttere – nogle fra min generation, men også de ældre – hen til mig for at udveksle et par ord, og det var meget rørende for mig, da de fortalte, hvor glade de var for at have mig tilbage, og at de alle sammen ønskede mig det bedste,« siger Fabio Jakobsen og fortsætter:

»Efter etapen tjekkede jeg min telefon, og jeg så de mange beskeder fra ryttere og fans. Dem vil jeg gerne takke. Det er meget rørende at modtage al den støtte på den her specielle dag.«

Ved den frygtelige ulykke i Polen Rundt blev Fabio Jakobsen med mere end 80 kilometer i timen presset ud i barrieren af landsmanden Dylan Groenewegen.

Mens Jakobsen nu kan vende tilbage til det professionelle felt, må landsmanden Groenewegen stadig kigge på.

Styrtet skete på 1. etape af Polen Rundt. Øverst til venstre ses hjulet på Fabio Jakobsens cykel. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Styrtet skete på 1. etape af Polen Rundt. Øverst til venstre ses hjulet på Fabio Jakobsens cykel. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Efter den slemme ulykke blev Jumbo-Visma-rytteren idømt en historisk hård straf på ni måneders karantæne af UCI, Den Internationale Cykelunion.

Hans udelukkelse varer frem til 7. maj.

Tour of Turkey køres fra 11. til 18. april. Fabio Jakobsen får masser af muligheder for at blande sig i spurterne, hvis han har lyst.

Fem af løbets otte etaper har potentiale til at ende i massespurter.