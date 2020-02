Det har buldret og braget omkring Jakob Fuglsang det seneste døgn, efter en rapport knytter forbindelse mellem ham og den berygtede dopinglæge Michele Ferrari.

Nu reagerer den kontroversielle læge, som i 2012 fik karantæne på livstid fra cykelsporten efter hans centralle rolle i Lance Armstrongs omfattende dopingprogram.

»Endnu en gang må jeg desværre se mig tvunget til at afvise de seneste falske mediehistorier om mig,« skriver han på sin hjemmeside 53x12.com.

En hemmelig rapport fra Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), sætter Jakob Fuglsang i forbindelse med Michele Ferrari. Her står der blandt andet, at 'efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram'.

Michele Ferrari (forrest med briller) ankommer til retten i Bologna i oktober 2004. Foto: NICO CASAMASSIMA Vis mere Michele Ferrari (forrest med briller) ankommer til retten i Bologna i oktober 2004. Foto: NICO CASAMASSIMA

Men Michele Ferrari fejer alle anklager af vejen.

»Det følgende er mit svar til den 'hemmelige rapport', som avisen Politiken har bragt,« skriver han blandt andet.

»Jeg har ikke haft noget forhold til rytterne på Team Astana i de seneste 10 år.«

»Jeg har ikke været i Monaco eller Nice i de seneste 12 år.«

»Jeg har aldrig været på en scooter eller motorcykel i hele mit liv - og derfor heller aldrig motorpacet en cyklist«

»Jeg var ikke til Catalonien Rundt i 2019. Jeg har ikke fysisk været til stede ved et cykelløb siden 1994.«

»'Rapporten' er baseret på falske udsagn fra partiske interessenter«

»Jeg har ikke base i Lugano - et sted, hvor jeg aldrig har været«

»Jeg er aldrig blevet dømt for doping«

Tidligere i dag har Jakob Fuglsangs arbejdsgiver, Astana, også været ude at benægte ethvert samarbejde med den skandaleombruste læge.

»Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelig læge såsom dr. Michele Ferrari. Rytterne har ikke lov til at konsultere læger uden for holdet for hverken at udføre en aktivitet, modtage en kostplan eller få behandling,« skriver holdet i en pressemeddelelse.

FAKTA: Hvem er dopinglægen Michele Ferrari

Michele Ferrari blev i 2012 dømt for at hjælpe cykelryttere med doping og udelukket på livstid fra al sport. Den danske cykelprofil Jakob Fuglsang blev i 2019 efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari. Det skriver DR og Politiken søndag. Her kan du læse mere om den italienske læge, som det er ulovligt at samarbejde med: * Michele Ferrari, født 1953, er en italiensk læge og sportstræner. * Han begyndte at arbejde med cykelryttere i 1980'erne og har arbejdet med nogle af sportens største navne. * Han arbejdede blandt andet sammen med den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange. I 2012 blev Armstrong kendt skyldig i brug af doping og frataget alle syv Tour-sejre. * Ferrari blev udpeget som hovedarkitekten bag Armstrongs omfattende dopingprogram og blev idømt livstidskarantæne fra al sport. * Han blev dømt for at have organiseret Armstrongs og andre topudøveres dopingforbrug med midler som epo, blodtransfusioner og testosteron, så det typisk ikke har været muligt at spore i dopingprøver. * Det er strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge, og det kan give op til to års karantæne at samarbejde med ham. * Michele Ferrari her gennem hele sin karriere nægtet sig skyldig i at hjælpe med doping. Kilder: DR, Politiken, The Sunday Times. /ritzau/

Heller ikke Jakob Fuglsang selv har kommenteret på den storomtalte rapport, og en forbindelse til Ferrari kan koste op til to års karantæne.

Søndag fortalte Brian Holm til B.T., at han har kendt til rygterne omkring Jakob Fuglsang hele sommeren. Samtidig anbefalede den danske sportsdirektør for Deuceuninck-Quick Step, at den danske cykelstjerne stiller sig frem og udtaler sig.

»Mit råd til ham er at stille sig frem og sige, at han ikke har noget med det at gøre. Det er meget simpelt og ikke så kompliceret,« siger Brian Holm.

CADF-rapporten har ikke kunnet konkludere, at der kan knyttes en forbindelse mellem Jakob Fuglsang eller andre Astana-ryttere og Michele Ferrari.