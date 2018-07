Den frygtede brostensetape fra Arras til Roubaix udløste ikke de store forskydninger i toppen af Tour-klassementet.

Men der var alligevel masser af lærdom at tage med. B.T. har herunder samlet de fem vigtigste konklusioner:

1) Danmark har et af cykelsportens mest lysende talenter.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) viste endnu engang, hvor stort potentialet er. Indehaveren af Tourens hvide ungdomstrøje dominerede søndagens finale og var en uundværlig brik for sin kaptajn, Tom Dumoulin. Søren Kragh går på hviledag på en 11. plads i den samlede stilling.

2) Astana har noget, de skal have snakket om.

Igen viste holdet dårlig kommunikation - som i sidevinden forleden - og Jakob Fuglsang blev efter sit styrt overladt til sig selv. »Jeg har brug for hjælp. Come on!!,« skreg den danske kaptajn over radioen. Den slags blundere kunne godt have kostet dyrt.

3) Fuglsang har en konkurrent mindre i kampen om podiet i Paris.

Australske Richie Porte måtte tidligt på etapen udgå - sandsynligvis med et brækket kraveben - efter et styrt. Det var i øvrigt andet år i træk, at Richie Porte på ulykkelig vis udgår af Tour de France efter et voldsomt styrt.

4) Jakob Fuglsang er sluppet meget nådigt fra Tourens første halvdel.

På ni etaper er det danske podiehåb styrtet tre gange, uden at det har kostet ham tid eller skader. Tværtimod har Fuglsang lagt sig på solidt på Tourens syvendeplads - foran de fleste af sine klassementsrivaler.

5) Tour de France er helt åbent inden bjergene.

Det er efter Tourens første ni etaper helt umuligt at pege på en favorit til den samlede Tour-sejr. På Team Sky er vi ikke blevet klogere på, hvem der er den egentlige kaptajn - Chris Froome eller Geraint Thomas. Movistar har set stærke ud, og nu kommer vi til deres terræn. Fuglsang har været overbevisende. Tom Dumoulin ligeså. Og så videre, og så videre...