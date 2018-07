Søren Kragh Andersen er udtaget til Tour de France, der begynder lørdag. Dermed er der fem danskere til start.

København. Fem danskere er med, når Tour de France begynder på lørdag.

Det er et faktum, efter at Sunweb mandag på holdets hjemmeside offentliggjorde, at Søren Kragh Andersen er en af de otte ryttere, holdet sender til Tour de France.

De øvrige fire danske deltagere i årets Tour de France er Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Magnus Cort og Jesper Hansen, der alle kører fra Astana.

Det var ventet, at der blev plads til Søren Kragh Andersen på Sunweb-holdet, og nu er det altså en realitet.

Sunweb sender følgende hold: Tom Dumoulin, Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Laurens ten Dam, Simon Geschke, Chad Haga, Michael Matthews og Edward Theuns.

Søren Kragh Andersens primære opgave bliver at hjælpe kaptajnen Tom Dumoulin, der kommer til Touren med ambitioner om at blande sig i kampen om podiepladserne.

- Først og fremmest er det alles ansvar at holde Tom ude af problemer på alle etaper.

- Sammen med Laurens har vi Chad, Søren, Michael og Simon til at hjælpe på de halvsvære og svære etaper og Edward og Nikias på de flade etaper, siger sportsdirektør Tom Veelers til holdets hjemmeside.

Sunweb har ikke tidligere haft det samlede klassement som fokus i Touren, men sådan er det i år.

Tom Veelers vil dog ikke lægge noget stort pres på Tom Dumoulin, der tidligere på året blev toer i Giro d'Italia efter Chris Froome, der også er favorit i Touren. Tom Dumoulin vandt Giroen i 2017.

- Vi har aldrig været til Touren med et fokus på klassementet. Det bliver en helt ny oplevelse for os. Og en langsigtet udfordring, som vi ser frem til. Vi vil igennem den proces med Tom i år uden noget pres om resultater, siger Tom Veelers.

23-årige Søren Kragh Andersen har vist sig frem på fornem vis flere gange i denne sæson med en etapesejr i Schweiz Rundt som største resultat.

/ritzau/