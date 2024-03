Efter flere ugers omfattende undersøgelser er der nu nyt om FC Midtjylland-spilleren Kristoffer Olsson.

Den svenske midtbaneprofil, som 20. februar mistede bevidstheden i sit hjem, blev ramt af flere små blodpropper i hjernen som følge af en ekstrem sjælden betændelsestilstand i hjernens kar.

Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

Olsson vil i den kommende tid langsomt blive trappet ud af den respirator, han har ligget i siden 20. februar, lyder det videre.

Svenskerens tilstand vurderes nemlig til at være stabil, og lægerne ser fortsat små fremskridt. Samtidig oplever de, at Kristoffer Olsson er ved stigende grad af bevidsthed, oplyser klubben.

»Jeg vil gerne takke offentligheden og pressen for at have udvist hjertevarm støtte, respekt og hensyn i den seneste tid over for Kristoffer såvel som hans familie samt det sundhedsfaglige personale. Det betyder utroligt meget. Også for os i FC Midtjylland, hvor spillere og stab selvsagt er meget påvirkede af Kristoffers situation,« siger administrerende direktør, Claus Steinlein, og fortsætter:

»Derfor vil jeg gerne takke for, at vores budskab er blevet modtaget og fortsat respekteres.«

FCM oplyser, at Kristoffer Olsson forbliver indlagt på intensiv, og at det endnu er usikkert at sige noget om behandlingens tidshorisont samt endelige prognose.

Klubben har ikke yderligere kommentarer for nuværende, lyder det.