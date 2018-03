Først droppede det professionelle dartforbund, PDC, at lade smukke kvinder akkompagnere spillerne på podiet. Så fulgte Formel 1 efter og stoppede brugen af de såkaldte gridgirls. Og nu dropper Tour de France med stor sandsynlighed de kyssepiger, der i årevis har pyntet på podiet efter hver etapes uddeling af blomster, bamser trøjer og kindkys de de vindende ryttere.

Ifølge blandt andet The Times, har ASO, organisationen bag Tour de France, holdt møder om emnet og når sandsynligvis frem beslutningen om, at det er slut med præmiepiger allerede fra denne sommer. Det er således sandsynligt, at beslutningen træder i kraft allerede fra første etape i Noirmoutier-en-l’Île den 7. juli i år.

Faktisk er cykelsporten allerede begyndt at kysse kyssepigerne farvel, idet La Vuelta a España sidste år som det første store løb blev afviklet uden kvindelige ledsagere til de mandlige ryttere.

Selvom Vueltaen var tidligt ude og traf beslutningen allerede inden løbet sidste år, er det særligt her i 2018, emnet har været på dagsordenen. Den 27. januar meddelte PDC, at dartsporten efter aftale med tv-selskaberne havde valgt at droppe kvinderne, mens samtlige gridgirls blev fyret fra Formel 1 få dage efter.

Det var ikke alle glade for. Slet ikke denne gridgirl.