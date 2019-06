Mikkel Irminger Sarbo står onsdag middag ved Grundtvigs Kirkes døråbning. Her tager han imod hundredvis af fremmødte mennesker. De fleste dækket i sort.

Alle er dukket op for at tage afsked med Mikkel Sarbos søn, Andreas Byskov Sarbo. Det 18-årige cykeltalent, der den 31. maj blev påkørt af en bilist under etapeløbet Tour de Himmelfart og mistede livet.

Mikkel Irminger Sarbo bliver krammet af den ene efter den anden, mens de bag ham kan se den hvide kiste. Alt imens virker Andreas Sarbos far - meget naturligt - trist. Men også fattet.

Efter bisættelsen møder B.T. Mikkel Sarbo lige ved siden af kirken, mens de mange fremmødte i solen mindes den danske cykelrytter med lidt mad og drikke.

Andreas Byskov Sarbos far, Mikkel Irminger Sarbo, talte efter bisættelsen med B.T. Foto: Uffe Weng Vis mere Andreas Byskov Sarbos far, Mikkel Irminger Sarbo, talte efter bisættelsen med B.T. Foto: Uffe Weng

»Jeg er glad for, at folk er mødt op og deler sorgen med os. Han nåede trods sit korte liv at berøre utrolig mange menneskers liv, og jeg er stolt og glad for, at de er kommet for at sige farvel,« indleder han.

Det var under en enkeltstart på Tour de Himmelfarts tredje etape, at en 27-årig kvinde af ukendte årsager kom forbi en af afspærringerne og kørte den 18-årige Andreas Byskov Sarbo ihjel.

Ved onsdagens bisættelse er omkring 600 mennesker mødt op for at sige farvel.

»Det var meget, meget rørende, og vi var meget glade for, at vi kunne være i den her kirke. Det er et virkelig smukt rum, som rummede alle de mennesker, der gerne ville være med os her i sorgens stund,« siger faren, Mikkel Sarbo.

Foto: Uffe Weng Vis mere Foto: Uffe Weng

»Det svære var at sige farvel til kisten og sige, at nu går vi den anden vej, og du bliver brændt.«

Inden det endegyldige farvel til kisten, bliver den 18-årige rytters kiste placeret på en cykel. Herfra bliver han kørt mod kapellet, mens hans holdkammerater fra Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior iført deres trikot går ved siden af.

Og det var præcis sådan Mikkel Irminger Sarbo og hans kone, Stine, gerne ville have det.

»Han havde set frem til faktisk at vinde det løb, hvor han så endte med at dø. Derfor var det eneste rigtige for os, at han havde sin kammerater fra holdet med omkring sig, og at han blev kørt det sidste stykke på en cykel. Det var det, han drømte om, det var det, han brændte for, og det var det, han kæmpede for,« fortæller han.

Cirka 600 mennesker var mødt op til bisættelsen i Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København. Foto: Uffe Weng Vis mere Cirka 600 mennesker var mødt op til bisættelsen i Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København. Foto: Uffe Weng

Andreas Byskov Sarbo var kendt som et stort dansk cykeltalent, der i maj vandt fjerde etape i Course de la Paix, der er et af verdens største U19-løb.

Men den unge talents mål rakte langt ud over et dansk etapeløb.

Drømmen var nemlig helt klar, fortæller Mikkel Sarbo.

»Det var hans liv at cykle, og hans store drøm var, at han skulle til Tour de France. Det kæmpede han for, og han har haft nogle udfordringer, som har gjort det svært for ham. Men han var kommet tilbage, og han vidste, han havde et potentiale.«

Foto: Uffe Weng Vis mere Foto: Uffe Weng

Mikkel Irminger Sarbo læner sig lidt på ad et skilt, mens han svarer på spørgsmålene. Han svarer velovervejet og velformuleret. Det er faktisk lige før, at han virker som en mand med overskud.

Og det er er der en helt særlig grund til.

»Jeg vil selvfølgelig håbe, at det her er en ond drøm, og at han kommer omkring hjørnet med sit store smil lige om lidt. Men jeg har nok accepteret, at det ikke sker. Han har ikke længere et jordisk liv, og det er jeg ubeskriveligt ked af og har det rigtig svært med, men jeg ved også godt, at jeg ikke kan lave om på det, siger Andreas Sarbos far:

»Derfor bliver jeg nødt til at acceptere det, og det ville han også have sagt til mig. Han kigger på mig oppefra et sted og siger, at så må man tage sig sammen, komme videre og så kæmpe for det, man tror på. Og det prøver jeg så også det bedste, jeg kan.«