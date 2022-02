Superstjernen Egan Bernal står og går på egen hånd, efter han for mindre end tre uger bragede ind i en bus og kæmpede for sit liv. Det kan du se ham gå i videoen herunder.

»Jeg var ved at tage livet af mig selv.«

Sådan lød meldingen fra den tidligere Tour de France-vinder efter den brutale træningsulykke, hvor han bragede ind i en bus.

Det fortalte den colombianske stjerne i et Instagram-opslag, efter han havde været igennem sin sidste store operation.

'20 brækkede knogler … 11 ribben. Lårbensknoglen. Hofte. Nakkehvirvler. Hånd. Tommelfinger. Jeg har mistet en tand. Begge mine lunger punkterede. Jeg var ved at tage livet af mig selv,' skrev han i opslaget.

Nu har Colombianeren i et nyt og opløftende Instagram-opslag postet en video af ​​sig selv gå ud af hovedøren i sit hjem med teksten »Overraskelse!!! Mine første skridt.«

Bernal forlod hospitalet i mandags for at begynde sin genoptræning fra sine mange forskellige brud derhjemme. På det tidspunkt lagde han et billede op, hvor han for første gang stod sammen med lægepersonalet.

'Men ved du hvad? Jeg er taknemmelig for, at gud har givet mig denne test. Det har været det hårdeste løb, men jeg har haft en fantastisk gruppe af menneskeromkring mig. Jeg fik min sidste store operation i går, og det ser ud til, at alt gik godt.'

Det var i forbindelse med en træningstur i hjemlandet Colombia, at Tour-vinderen kørte ind i bagenden af en bus

I sidste uge fortalte den 25-årige superstjerne, at han havde en risiko på 95 procent for at blive lam i begge ben efter ulykken. Han er derfor også meget taknemmelig for, hvad personalet på Sabana Universitetshospital har gjort for ham.

De meget alvorlige skader skaber selvfølgelig stor tvivl om Egan Bernals sæson, hvor det var meningen, at han skulle stille til start i Tour de France for sit hold Ineos Grenadiers.

Han vandt netop Tour de France tilbage i 2019, og det var hans helt store mål for denne sæson at genvinde verdens største cykelløb.