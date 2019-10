Det går fremragende for dansk cykelsport i øjeblikket, og nu har endnu en dansker sikret sig en plads på World Tour'en de kommende to år.

Rytteren hedder Christopher Juul-Jensen, og han har sat sin underskrift på en to-årig forlængelse med succesholdet Mitchelton-Scott. Det blev afsløret onsdag morgen.

»Det var en no-brainer for mig. Der skulle ikke meget til, før jeg skrev under, men heldigvis havde begge parter lyst til at fortsætte samarbejdet,« siger Christopher Juul-Jensen til B.T.

Typisk falder forlængelserne officielt på plads tidligere på sæsonen end i det her tilfælde, hvor danskeren underskrev sin kontraktforlængelse først i oktober, men det er der en god grund til her.

Nu er det også klart for mig, at de vil bruge mig i en rolle, hvor de har brug for en form for vejkaptajn til visse løb. Christopher Juul-Jensen

Danskeren har kørt for holdet siden 2016, og praktiske omstændigheder samt en enorm gensidig tillid har gjort, at parterne ikke havde behov for at få kontrakten officielt underskrevet tidligere end nu.

»Jeg har også udviklet mig som en rytter, de tydeligvis sættes pris på. I år og sidste år har min rolle for eksempel i grand tours vist, at holdet i fremtiden ser mig som en rytter, der skal gå hen og tage noget ansvar og udfylde en mere ledende rolle,« siger Christopher Juul-Jensen, som værdsætter anerkendelsen.

I år har den 30-årige dansker kørt både Giro d'Italia og Tour de France, og selvom det lige nu ser ud til, at han i 2020 kun skal køre Tour de France, føler den slidstærke hjælperytter, at han har taget et skridt op i forhold til, hvor vigtig han er på holdet.

Det skyldes eksempelvis, at nogle af de garvede ryttere er gået på pension.

I sommer kørte Christopher Juul-Jensen sit andet Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere I sommer kørte Christopher Juul-Jensen sit andet Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Det er en ryttertype som mig, der skal træde til nu.«

»Nu er det også klart for mig, at de vil bruge mig i en rolle, hvor de har brug for en form for vejkaptajn til visse løb,« siger Christopher Juul-Jensen om rollen, der handler om at styre slagets gang under et løb og oftest tildeles en af de mere rutinerede på holdet.

Mitchelton-Scott fik hele fire etapesejre under årets Tour de France, og Christopher Juul-Jensen var også med som hjælperytter, da Mads Pedersen sensationelt vandt VM-guld i Harrogate sidst i september.

Det har gjort danskeren til en attraktiv hjælperytter i feltet, men på intet tidspunkt har han været interesseret i at skifte arbejdsgiver.

»Det blev aldrig aktuelt med andre hold, for dialogen mellem mig og holdet var så afslappet og naturlig, og da de imødekom det, jeg efterspurgte, stod jeg aldrig i en situation, hvor jeg var nysgerrig for at høre om andre tilbud,« siger Christopher Juul-Jensen.

»Der er jo altid lidt interesse, men jeg gjorde det tydeligt over for min agent, at jeg ikke havde nogen interesse i at tage nogen steder hen.«

Inden Mitchelton-Scott, der tidligere hed Orica-BikeExchange, kørte Christopher Juul-Jensen for Bjarne Riis' cykelhold, Tinkoff-Saxo.

Den danske hjælperytter er færdig med at køre cykelløb for i år.