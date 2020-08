Quick-Steps danske sportsdirektør, Brian Holm, kunne ikke holde tårerne tilbage lørdag aften.

Da stortalentet Remco Evenepoel rakte et stykke papir med nummeret 75 i vejret, mens han krydsede målstregen som vinder af 4. etape af Polen Rundt, væltede alle minderne fra tidligere på ugen frem igen.

- Følelserne kommer tilbage i én. Det har været nogle meget voldsomme dage for alle, siger Brian Holm.

Tre dage forinden styrtede den 23-årige hollænder Fabio Jakobsen så voldsomt i en spurt mod landsmanden Dylan Groenewegen, at Jakobsen blev lagt i kunstig koma og blev meldt i livsfare.

Brian Holm med sin motorcykel Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Holm med sin motorcykel Foto: Thomas Lekfeldt

- Der var så mange informationer i starten. Det var et galehus. De første fem timer var vanvittige, lyder det fra Brian Holm.

- I starten sagde de, at han døde. Så sagde de, at han var hjerneskadet. Der var så meget, vi fik at vide. På grund af corona kan vores læger ikke være på hospitalet. Organisationen havde lovet at ringe til os, når de vidste noget. Der var mange rygter, så vi kunne ikke kommentere noget, for vi ville bare komme til at sige noget forkert.

Fabio Jakobsen blev opereret i fem timer torsdag, og fredag blev han vækket fra sit koma. Han kan bevæge arme og ben og kommunikere med læger, men har svære skader på hals og ansigt.

Ifølge Quick-Steps holdchef, Patrick Lefevere, har Jakobsen mistet alle sine tænder, og alle knogler i ansigtet er brækket, men lægerne har udelukket store problemer med hjernen.

Det gik helt galt på 1. etape af Polen Rundt, og Jumbo-Visma har nu besluttet at suspendere Dylan Groenewegen. Szymon Gruchalski/Ritzau Scanpix Vis mere Det gik helt galt på 1. etape af Polen Rundt, og Jumbo-Visma har nu besluttet at suspendere Dylan Groenewegen. Szymon Gruchalski/Ritzau Scanpix

Mens den unge sprinter har ligget på hospitalet, har resten af Quick-Step-mandskabet forsøgt at fokusere på etapeløbet i Polen.

- Man har en "delete"-knap, man trykker på og gør, hvad man skal. Du er nødt til at lukke det ude, siger Brian Holm.

Lørdagens togt var planlagt. Det 20-årige stjerneskud Evenepoel skulle stikke af langt udefra, og han skulle hylde sin indlagte holdkammerat ved målstregen, hvilket var lige nøjagtig, hvad Evenepoel gjorde, før han lod tårerne strømme.

- Det var en dag til historiebøgerne, siger sportsdirektøren.

Evenepoel kørte 50 kilometer ude og satte ene mand alle konkurrenterne på løbets kongeetape. Blandt andre Astana-danskeren Jakob Fuglsang, som blev nummer to.

- Jeg har simpelthen aldrig set noget lignende, siger Brian Holm.

- Han (Evenepoel, red.) får det til at fremstå, som om han stadig kører mod juniorerne.

Remco Evenepoel har førertrøjen før sidste etape, der køres søndag.

