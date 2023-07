Nyheden om Jonas Vingegaards deltagelse i Vuelta a España gav formentligt flere af danskerens konkurrenter kaffen galt i halsen.

For med den danske Tour-vinders deltagelse svækkes deres chancer for en stor triumf i den spanske grandtour.

Men superstjernen og verdensmesteren Remco Evenepoel ryster ikke i bukserne.

»Hvis du allerede er bange, så bliv hjemme,« siger belgieren ifølge Het Laatste Nieuws og indikerer dermed, at han slet ikke frygter Vingegaard.

Den forsvarende Vuelta-vinder glæder sig til at skulle op imod Vingegaard og danskerens holdkammerat Primoz Roglic, der vandt Giro d'Italia i maj.

»De to største favoritter kører for Jumbo-Visma, men jeg ser mig selv på deres niveau. Det giver mening, at den forsvarende Tour-vinder er den absolut største favorit,« siger Remco Evenepoel.

»Det bliver god læring til næste år,« fortsætter han og giver måske dermed et lille hint om, at han vil køre Tour de France i 2024.

Verdensmesteren forventer ikke, at Vingegaard bliver ringere i Vueltaen på trods af en hård Tour.

»Måske to til tre procent, men han vil stadig være langt bedre end alle andre.«

Mens Remco Evenepoel altså ikke frygter danskeren, reagerede belgierens chef noget anderledes på nyheden.

Soudal-Quick Step-holdejer Patrick Lefevere var dybt chokeret over, at Vingegaard stiller op i Vueltaen.

Det ikoniske spanske etapeløb begynder 26. august med et holdløb i Barcelona og slutter tre uger senere i Madrid.