Et brutalt styrt kan have vendt op og ned på Magnus Corts Tour de France-virkelighed.

For allerede under første etape smadrede hans holdkammerat hos EF Education-Easypost i Richard Carapaz i asfalten, og senere måtte han udgå.

Carapaz var holdets helt store es i det samlede klassement – ham, som resten af holdet skulle passe på og værne om.

»Det er ærgerligt,« lyder det fra Magnus Cort om holdkammeraten efter den brutale nedtur.

Richard Carapaz styrtede på Tourens første etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er kedeligt, men vi holdet humøret oppe.«

Men nedturen betyder til gengæld, at alt – eller i hvert fald meget – er ændret for Cort i årets Tour de France.

Sidste år fortryllede han cykelverdenen med sine togter i den prikkede bjergtrøje under Touren, inden han vandt en sensationel etapesejr. Det, han er allerbedst til.

Og netop Carapaz' exit modellerer Corts rolle i årets Tour de France yderligere i etapejæger-retningen.

»Nu bliver den eneste mulighed at køre efter etaper. Det var også en stor del af planen inden, men det var også at holde Carapaz fremme i klassementet,« siger Magnus Cort.

»Det betyder jo, at jeg selv får endnu flere muligheder. Også mine holdkammerater, så kan vi forhåbentlig skiftes lidt og hjælpe hinanden.«

Man bør selvfølgelig ikke fryde sig over Richard Carapaz' exit af årets Tour de France.

Men når det ikke kan være anderledes, har man lov til at skrue et lille nøk op for drømmene om endnu et Cort-eventyr.

