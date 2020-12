Inden 2020 cyklede Søren Kragh Andersen med prædikatet som en af dansk cykelsports største talenter og et lovende cv.

Med triumfer i Paris-Tours og en etapesejr i Schweiz Rundt duftede det af noget rigtig godt for danskeren. Men alligevel var det ikke selvtilliden, troen på egne evner og trangen til store armbevægelser, der flød rundt i årerne på fynboen.

Det gør sidstnævnte sådan set stadig ikke, men én ting har ændret sig.

»Nogle gange tænkte jeg over, om jeg bare var en klovn, der kører rundt og tror, at han er god, men måske i virkeligheden ikke er så god,« fortæller Søren Kragh Andersen.

Søren Kragh Andersen kørte fra alle konkurrenterne kort før målet i Lyon. I en vild flugt fra et frådende felt formåede han at sejre på den spektakulære etape.

Status december 2020: Søren Kragh Andersens cv tæller nu også etapesejre ved BinckBank Tour og Paris-Nice og selvfølgelig de gigantiske triumfer ved årets Tour de France, hvor han vandt to etaper.

Dét har gjort en forskel.

»Nu tænker jeg, at de andre måske synes, at jeg er rimelig god. Hvis man har vundet til Tour de France, så er man måske ikke helt dårlig,« erklærer Søren Kragh Andersen, nærmest genert.

Sætningen stinker stadigvæk ikke af selvsikkerhed. Man er dog ikke i tvivl om, at beskedenheden er helt ægte, når man sidder over for Søren Kragh Andersen. Også når det foregår over Zoom, som det jo gør i disse coronatider.

»Sejrene i 2020 er sunket ind nu,« siger Sunweb-rytteren, hvis hold i øvrigt omdøbes til Team DSM i det nye år.

»Når jeg cykler lidt rundt nu, så ser jeg mig som en rigtig, professionel cykelrytter. Ikke bare en cykelrytter, der sidder i feltet og kører rundt. Jeg har vundet i et stort cykelløb, og det synes jeg stadig, er ret surrealistisk, når jeg tænker over det.«

Det virker næsten ubegribeligt, at en rytter af Søren Kragh Andersens kaliber har kørt rundt og følt sig som ham, der er ligegyldig og bare sidder med.

Er han en klovn på en cykel, er vi andre i bedste fald en flok elefanter, der desperat forsøger at holde balancen på en ethjulet cykel – for nu at blive i cirkusjargonen.

Det er en historie, som jeg har skrevet for mig selv, som jeg vil huske på resten af mit liv Søren Kragh Andersen om sin flotte 2020-sæson

Selv om den 26-årige rytter sluttede sæsonen af med et gevaldigt hak i tuden til Flandern Rundt, hvor han måtte stå af cyklen på grund af et styrt ved det tidligere løb Paris-Tours, sidder Rullekraghen med en god fornemmelse i maven.

Oktoberskuffelsen for manden fra Strib har ikke sat sig i marv og ben, selv om det var »meget nedtur«.

»Men det var hele tiden planen, at jeg skulle peake til Tour de France. Så holdet var ikke lige så skuffet, som jeg var.«

Måske var skuffelsen også større, fordi der var høje forventninger efter dine resultater til Tour de France?

»Det er selvfølgelig rigtigt. Forventningerne blev skruet op af mine resultater i Tour de France og BinckBanck Tour. Jeg kørte godt på brostenene ved sidste etape dér, så jeg tænkte, at jeg måske kunne være med i finalen i Flandern. Det var en stor skuffelse, at benene ikke var til mere.«

Ikke desto mindre glædede han sig til offseason, som for ham begyndte sidst i oktober. Ikke fordi han var træt af at cykle. Men fordi der var kommet for mange indtryk på kort tid.

»Jeg glædede mig til at lade følelserne synke ind, slappe af og nyde det, fordi sæsonen var så god, som den var. Især Tour de France var speciel.«

Den danske rytter tog tre ugers pause fra cyklen, inden han satte sig op på sin trofaste følgesvend igen som forberedelse til den nye sæson.

Ikke bare en, men to sejre! Søren Kragh Andersen moste også al konkurrence på 19. etape af Tour de France. Vanvittigt imponerende.

Nu sluger han kilometerne nede ved hjemmet i Monaco – hvor han i øvrigt lige er flyttet ind i en ny lejlighed – men tiden af cyklen har han blandt andet brugt på at tænke.

»Når jeg ser på det nu, er hele sæsonen og de enkelte sejre blevet større for mig. Det føles, som om jeg har opnået relativt store resultater. Jeg kommer jo til at kunne se tilbage på dem om 20 år og sige til mig selv, at jeg vandt dér og dér,« siger Søren Kragh Andersen.

»Det er en historie, som jeg har skrevet for mig selv, som jeg vil huske på resten af mit liv.«

Resultaterne har også ændret noget for Søren Kragh Andersen på træningsfronten.

Blå bog: Søren Kragh Andersen Født 10. august 1994 (26 år)

Hold: Team DSM (fra 2021), som hidtil hed Team Sunweb

Har været på holdet siden 2017 og har kontrakt til og med 2022

Største resultater: To sejre ved Tour de France (14. og 19. etape 2020) Sejr ved Paris-Tours (2018) Etapesejr ved Paris-Nice (2020) Etapesejr og samlet andenplads i BinckBank Tour (2020) Etapesejr ved Schweiz Rundt 2018 Tredjeplads ved Omloop Het Nieuwsblad (2020) Kørte syv dage i den hvide ungdomstrøje i Tour de France (2018)

Kilder: Cyclingstats, DR.

Han stoler mere på sin plan. Han tænker ikke længere på, om han gør det rigtigt eller forkert. Han har tillid til det, han gør og skeler ikke længere til, hvad andre gør.

Men nu venter den sværeste del af det hele.

Du skal godt nok køre stærkt til næste år, hvis det skal blive lige så godt, hva'?

»Ja, så skal jeg køre rigtig hurtigt,« siger Søren Kragh Andersen og griner.

»Men selvfølgelig kan det lade sig gøre igen, og det er måske også muligt at køre endnu hurtigere.«

Den store succes har ikke givet ham lyst til at skabe nye vaner eller træne endnu hårdere.

Tværtimod.

»Selv om det går dårligt, skal jeg ikke ændre på noget. Det kan være ting, man ikke har kontrol over, som går skidt. Og så skal man også have en god portion held i cykelsport,« forklarer han og fortsætter.

»Jeg kunne være blevet nummer 10 i begge mine Tour-sejre, men det udviklede sig sådan, at jeg fik lov at køre. Går det dårligt, må man ikke gå i panik for hurtigt. Nu prøver jeg at gøre det samme og håbe på, at jeg naturligt –fordi jeg bliver ældre – også bliver stærkere.«