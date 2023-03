Lyt til artiklen

Faren kørte lastbil. Tjente ikke voldsomt mange penge. Tog af sted klokken fire om morgenen og kom hjem igen ved aftensmadstid.

Sådan var barndommen for Mads Pedersen, og allerede da faren fyldte 50 år, var kroppen så slidt, at han skulle have ny hofte og nyt knæ.

Men hos familien Pedersen var der ikke mange penge at gøre godt med, så faren var nødt til at fortsætte med at arbejde.

Lige indtil Mads Pedersen slog i gennem som cykelrytter.

Mads Pedersen voksede op i Tølløse med sine forældre og to brødre. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere Mads Pedersen voksede op i Tølløse med sine forældre og to brødre. Foto: Jonas Krøner/Byrd

»Han plejede at køre mig til løbene, og jeg fortalte ham, at hvis jeg en dag tjente penge nok, ville jeg have ham til at sælge den skide lastbil og lave noget, han virkelig kunne lide,« fortæller Mads Pedersen til den franske avis L'Equipe og fortsætter:

»Jeg begyndte at lave resultater, vi levede lidt bedre, og jeg tænkte: 'Okay, nu skal vi gøre det, så du kan blive gladere og sove til klokken 7.30 om morgenen'. Så i 2019 solgte han lastbilen lige før jul, og nu arbejder han i en cykelbutik.«

Den 27-årige danske cykelstjerne, der vandt verdensmesterskabet i landevejscykling i netop 2019, voksede op i Tølløse tæt på Holbæk.

Her boede han frem til slutningen af sidste år, hvor han flyttede til Schweiz med hustruen, Lisette.

»Jeg kan fokusere mere på min karriere og på det liv, min kone Lisette og jeg har. Det giver helt klart noget mere ro, når jeg er dér, og det har jeg kunnet mærke nu, hvor vi har været rigtig meget i Schweiz,« fortalte han til B.T. tidligere denne måned.