Der var desværre ret langt mellem den flyvende Magnus Cort, vi så til Tour de France, og den, der er landet i australske Wollongong.

For søndag skulle han køre VM-enkeltstart – en disciplin, hvor han i øvrigt blev kørt ind i sidste øjeblik for at afløse skadede Søren Kragh – men det gik på ingen måde sådan som publikumsfavoritten havde håbet det.

Også selvom han ikke vidste, hvad han skulle forvente af sig selv inden løbet.

»Jeg synes ikke det var så sjovt. Det kunne jeg se ret hurtigt. Den første halve omgang gik okay, men så var der pludselig lidt langt tilbage,« fortalte Magnus Cort kort efter løbet, hvor han kom ind på en foreløbig syvendeplads.

»Jeg er ikke så godt tilfreds. Det var et stykke under niveau.«

Det var vel at mærke, inden de helt store favoritter begav sig ud på ruten, og derfor kan Cort godt droppe forhåbningerne om en top 10-placering.

Danmarks stærkeste es ved enkeltstarten er klart Mikkel Bjerg, der har disciplinen som en af sine favoritter – og har trænet specifikt op til løbet, der er et af sæsonens vigtigste begivenheder.

Sådan har det langtfra været for Cort, der kun har haft begrænset tid at forberede sig i – netop fordi det i første omgang slet ikke var planen, at han skulle køre den 34,2 kilometerlange enkeltstart i Wollongong.

Dulmer det din skuffelse, at du ikke havde de store forventninger til i dag?

»Det handlede mere om placering. Nu kan jeg se, at benene ikke var der i dag, så det er irriterende, uanset hvad placeringen er.«

Onsdag skal Magnus Cort køre mixed relay – en tidskørsel, hvor tre kvinder og tre mænd stiller op for hvert land – mens han søndag er et af Danmarks stærkeste kort ved linjeløbet.

Og dagens præstation gør ham ikke ligefrem tryg mod de kommende prøvelser.

»Det bekymrer mig da lidt. Det er irriterende,« erkender Magnus Cort, der ikke lagde skjul på skuffelsen.

»Specielt til holdløbet håber jeg, at jeg kan vende det om og få en god følelse ind, inden jeg skal køre linjeløbet.«

Foruden Magnus Cort stiller Mikkel Bjerg, Mikkel Honoré, Emma Norsgaard, Julie Leth og Rebecca Koerner op til mixed relay på onsdag.