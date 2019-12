Mads Pedersen og Michael Mørkøv måtte nøjes med andenpladsen i 100 kilometer parløb i Ballerup Super Arena.

Den tidligere Flandern Rundt-vinder Niki Terpstra og hans makker Iljo Keisse tog sejren 100 kilometer parløb ved Dansk Bicycle Clubs nytårsstævne i Ballerup Super Arena.

Den hollandsk-belgiske konstellation snuppede den afgørende omgang mod slutningen af den udmarvende prøvelse og henviste Michael Mørkøv og Mads Pedersen til andenpladsen.

Den danske stjerneduo blev ellers hyldet i stor stil før løbet, ikke mindst verdensmesteren Mads Pedersen, der modtog stående hyldest i den velbesøgte cykelhal.

Pedersen blev hurtigt ramt af et par defekter og måtte køre en stor del af løbet på Mørkøvs reservecykel, men publikumsfavoritterne kørte sig alligevel helt frem.

Da der blot manglede 30 af de i alt 400 omgange, lå de to danskere, der stillede op som par nummer syv, i front og så ud til at have kontrol over løbet.

Men rutinerede Terpstra og Keisse havde et sidste trick i de korte ærmer og knoklede sig til en ekstra omgang.

Tredjepladsen gik til aftenens overraskelse, de blot 18-årige Robin Juel Skivild og William Blume Levy, der pustede Mørkøv og Pedersen i nakken til det sidste.

Også Riwal-duoen Andreas Kron/Andreas Stokbro leverede en fin præstation og lå længe i front, men gik lige akkurat glip af en tur på sejrspodiet.

Det er fjerde år i træk, den klassiske banedisciplin bliver afviklet i Ballerup.

Sidste år gik sejren til Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv.

/ritzau/